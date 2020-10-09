遭遺棄機場長達3天 2.6萬隻小雞僅3200隻靠吃同伴倖存
遭遺棄機場長達3天 2.6萬隻小雞僅3200隻靠吃同伴倖存
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-10-09 17:40:26
根據外媒報導，西班牙首都馬德里巴拉哈斯機場近日有「小雞集體死亡」案件，有2.6萬隻小雞疑在運輸過程中遭遺棄，最後僅有約3200隻小雞在無飲食且低溫的環境撐過3天而獲救，西班牙警方表示，目前相關調查進行中，當局將對涉及虐待動物的人員或單位咎責。
根據美國《 CNBC 》報導，西班牙國家警察於7日表示，這批共2.6萬隻的黃色小雞在運輸過程中，因紙箱遭雨淋濕破裂，無法繼續往下一站前進，然而運輸公司卻不聞不問，將牠們遺棄在機場內長達3天。報導指出，這批小雞被遺棄在機場，期間無任何飲食，且面臨低溫惡劣的環境，大多數雞隻都已奄奄一息，甚至為了求生而啃食同伴屍體，相關人員在趕往現場後，發現破爛紙箱中約有6000千隻小雞明顯死亡，最終僅有3200隻小隻恢復健康倖存下來，並由動物保護組織派遣人員分配到新的環境成長。西班牙警方表示，機場已於紙箱粕涼無法繼續往下一站前進時通知運輸公司，但運輸公司卻拒絕對此負責，並將小雞遺棄於貨運站內未處理，目前將持續調查，當局也將對及虐待動物的人員或單位咎責。