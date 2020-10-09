影／連假施打公費流感疫苗　醫院人潮一波接一波

公費流感疫苗5日已開打，今年受新冠肺炎疫情影響，民眾接種意願提高，彰化基督教醫院今（9）日一大早就有人前往排隊，員林市宏仁醫院行政副院長林郁說，今年主動詢問疫苗施打民眾比往年多2至3成，國慶3天連假門診照常，也準備500劑公費流感疫苗待命，民眾可利用假期到醫院打流感疫苗。

▲今年受武漢肺炎疫情影響，各地醫療院所湧入熱烈接種公費流感疫苗人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲今年受武漢肺炎疫情影響，各地醫療院所湧入熱烈接種公費流感疫苗人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

今年受武漢肺炎疫情影響，各地醫療院所湧入熱烈接種公費流感疫苗人潮，甚至有醫院一度因獲配流感疫苗用罄，宣布暫停接種服務，由於今天起3天雙十連假，縣內各地衛生所疫苗施打服務暫停；彰基健檢中心副主任梁玉芬表示，5日開始施打疫苗，截至今日中午施打流感疫苗民眾3866人，感冒疫苗目前剩餘約1900劑。

宏仁醫院院長郭顯懋說，流感和新冠肺炎雖是不同病毒，但年長者及嬰幼兒都有較高的重症和死亡率，且疾病可能因混合感染，嚴重程度恐加倍，建議民眾若符合公費流感疫苗施打資格，可諮詢醫師施打。

▲彰基疫苗接種站人潮越來越多，排隊人龍從大廳綿延到旭光路前騎樓人行道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲彰基疫苗接種站人潮越來越多，排隊人龍從大廳綿延到旭光路前騎樓人行道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

宏仁醫院國慶3天連假門診照常，也準備500劑公費流感疫苗待命，林郁說，符合第一波公費流感疫苗施打資格民眾，可利用假期到醫院打流感疫苗；彰基疫苗接種站設在教研大樓1樓大廳，接種時間從上午8時30分到中午12時、下午2時到5時，但很多民眾8時不到就前往排隊，後來人潮越來越多，排隊人龍從大廳綿延到旭光路前騎樓人行道，長達100多公尺。

不僅流感疫苗搶手，供應65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗也被搶打完了，有一名老婦人原本希望同時完成流感和肺炎疫苗接種，但獲知沒肺炎鏈球菌疫苗可打，有點失望，只能等疫苗新補貨後，再來接種。

▲公費流感疫苗已開打，受新冠肺炎疫情影響，今年民眾接種意願提高，國慶連假醫院一大早就有人前往排隊人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

× ▲公費流感疫苗已開打，受新冠肺炎疫情影響，今年民眾接種意願提高，國慶連假醫院一大早就有人前往排隊人潮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.09）

今年公費流感疫苗實施對象與去年相同，包括滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、50歲以上成人、具有潛在疾病之高風險慢性病與罕見疾病及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生等單位之防疫相關人員及禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員等。