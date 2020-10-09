布袋洲南鹽場隆重秋收謝鹽　連續第13年的鹽文化傳承

布袋鎮重現二百年前洲南鹽場晒鹽盛況文化，9日雙十連假的首日舉辦第13年的秋收謝鹽祭，以鹽業文化為基底，鹽場濕地生態為舞台，結合30家友善小農等宣導攤位感謝一年的辛勞，縣長翁章梁、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑等貴賓也蒞臨鼓勵與代言。

布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵積極投入洲南鹽場文化傳承，說明洲南鹽場原在1824年闢建，2001年廢晒，2008年再度由老鹽工協助重建鹽場，每年秋末冬初依循鹽田產晒前祭拜天地的傳統，近年來擴大舉辦為融合文化元素與環境教育的謝鹽祭，祈求新的一年可以保佑鹽田豐收及平安。目前鹽場在2009年申請文化部地方文化館得創意詮釋鹽業文化，2016年獲環保署國家環境教育獎優等獎的肯定。

▲布袋洲南鹽場重現風華邁入第13年，依循古禮隆重舉辦今年的秋收謝鹽祭。（圖／記者任禮清攝，2020.10.09）

今年不代謝鹽祭最佳代言人的翁章梁說，「在過去沒有冰箱的年代，保存食物最好的方法就是靠鹽巴！」鹽巴對於生活相當重要，現場更有許多小農及在地青年推出最優質、精選的鹽製相關產品前來擺攤，盼帶給大家最直接的味道、最實在的料理，透過人與人具緊密互動的小型市集，讓彼此的感情更加拉近，攤商與消費者間能直接對話與說明，這是都市中的賣場罕見的樣貌，格外具意義，更希望鹽巴的文化能長存台灣人心中。

▲布袋洲南鹽場謝鹽祭傳承鹽業文化，民眾輕步踏上鹽田感受一整年的晒鹽辛勞。（圖／記者任禮清攝，2020.10.09）

今年已進入第13年的洲南鹽場謝鹽祭，活動在中午進行隆重的「謝天、謝地、謝鹽祭」的主題祭拜活動，現場有友善環境的小農、店家及傳統的祭儀、民俗音樂，現場更有闖關遊戲、體驗活動等，讓遊客可以充分感受到鹽業文化的豐富，並且輕步踏上鹽田感受一整年的晒鹽辛勞。