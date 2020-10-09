法網／最年輕大滿貫女單決賽 19歲女將淘汰謝淑薇明爭冠
法網／最年輕大滿貫女單決賽 19歲女將淘汰謝淑薇明爭冠
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-09 18:09:29
法網女單今(9)日結束4強征戰，冠軍賽將由年初新科澳網冠軍21歲的美國Sofia Kenin對決，淘汰我國一姊謝淑薇的波蘭19歲新星Iga Swiatek，這也是自2008年澳網後，最年輕的大滿貫女單決賽組合。
今年初Kenin在澳網勇奪生涯首座大滿貫金盃、來到法網名列女單第6種子，僅有4強碰上種子選手，以6:4、7:5擊敗30歲的捷克左手名將Petra Kvitova，本季第2度晉級大滿貫決賽。而壓軸對手是本屆大黑馬、世界排名第54的Swiatek，她在次輪以6:1、6:4拍落謝淑薇，接著16強面對頭號種子、羅馬尼亞前球后Simona Halep更以秋風掃落葉之勢直落二以6:1、6:2擠身爭冠行列，此次兩人對決也成為2008年年澳網後，最年輕的大滿貫女單決賽陣容，比賽將於明天晚間9點登場。12年前澳網，當時年僅20歲的前俄羅斯球后「莎娃」Maria Sharapova擊敗，同為20歲的前塞爾維亞球后Ana Ivanovic奪冠。