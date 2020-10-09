陳玄茂父女子創作聯展　大千微觀墨與硯氣勢磅礡

縣長張麗善表示，陳玄茂老師是本縣知名畫家，師承多位名師習畫創作，並多次參加國內外展覽及海峽兩岸文化交流、中日文化交流，一對兒女因家學淵源，從小耳濡目染之下，也投身繪畫創作，父子女三人聯展，是很難得的場面，更是雲林的榮耀，祝賀陳老師畫展圓滿順利，也希望透過聯展，帶動雲林藝文活動，提升雲林文化水準。
文化觀光處指出，陳玄茂老師對於雲嘉沿海文化推廣不遺餘力，推展藝術教育已長達30多年，並逐漸累積成蔭，兒子陳彥廷、女兒陳彥汝皆曾多次於國內美術比賽中展露頭角，榮獲優異成績。本次展覽為三人首度聯展，以水墨畫為創作底蘊，添加個人生活情感美學，富於創新色彩與多元的繪畫風格，刻劃出對景物的感受內化、舒展，使作品內涵再次昇華。
文化觀光處表示，陳玄茂與子女三人畫風截然不同，陳玄茂老師專研水墨創作，由心中內化至抒發胸中逸氣，呈現出海的活力與礁岩的寧靜﹔陳彥汝的藝術風格天馬行空，擅長利用多媒材創作，融合卡漫、服裝設計。陳彥廷作品介於傳統、現代藝術之間，較常利用複合媒材創作，在傳統水墨畫中加入奇幻元素。
陳玄茂表示，此次與子女舉辦三人聯展，主要因為他們都從台灣藝術大學畢業，展覽主題是從細微處呈現大千世界的創作，希望藉由藝文活動，帶動縣內藝文活絡。陳彥汝、陳彥廷則說，很開心能與父親共同舉辦聯展，三人作品分別代表「傳統、傳承、創新」，歡迎大家來觀賞他們的作品。
「大千微觀~墨與硯 三人創作聯展」展期自即日起至10月21日(周一休館)於北港文化中心展出，精彩可期，歡迎大家蒞臨欣賞。