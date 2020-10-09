林投牽罟趣　海海人生遊客體驗先民智慧的漁撈方式

澎管處許宗民處長表示，「牽罟」是結合先民智慧，集眾人之力方得完成的漁撈活動，是澎湖漁村最具特色的捕魚方式之一﹔辦理牽罟活動除了宣揚、傳承澎湖特有的海洋文化外，更重要的是傳達海洋資源共存、共享與團結的概念，並希望藉由推廣多元的海島生活紀實活動，鼓勵旅行業者規劃納入套裝行程，讓更多豐富的人文精彩體驗，吸引更多人到澎湖來旅遊。
本次牽罟活動前，特別安排湖西鄉林投社區發展協會歐萬強理事長，解說林投牽罟文化的海海人生，從認識漁村的地理環境、漁撈方式、網目的大小與漁村生活、海洋生態永續的關係，藉此啟發保護海洋、愛護環境的初心。當舢舨船佈好漁網時，隨即讓參與牽罟者分兩組各站一邊進行實地體驗，並聽從著指揮人員的口令，雙手緊握繩索同心協力將網子向岸上拉，隨著魚網的慢慢收回，現場民眾期盼魚蝦入網的心情雀躍不已，新奇又歡樂的氣氛縈繞整個林投海灘。活動至最後，主辦單位特要求將小魚回歸大海，並將可食用之魚蝦送給林投社區發展協會及協助牽罟作業的村民們。
「澎湖秋瘋季—林投牽罟趣」體驗活動，將辦理7個梯次，分別為10/9、10/19，10/27、11/3、11/10、11/16、11/24等，活動於每日下午4時整開始。屆時歡迎一起來這最美麗的林投沙灘，享受秋天陽光、傾聽著海浪聲、吹著海風，以及體驗牽罟活動的趣味！