影／轟隆聲呼嘯而過　139線汽機車噪音比火車還吵

呼嘯而過的汽機車，發出的高噪音十分惱人，往來彰化、南投兩縣的139線，因常有汽機車競速產生轟隆隆的噪音，引發沿線居民抗議，彰化縣環保局啟動噪音自動偵測照相系統，近3個月來共攔查300輛汽機車，其中34輛超過標準值被通知到檢，其中測到最高噪音值達96.4分貝，真的會「吵死人」！

▲許多開車族、騎車族行經該處都刻意放慢車速，以免排氣管發出的過大聲浪被鎖定。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲許多開車族、騎車族行經該處都刻意放慢車速，以免排氣管發出的過大聲浪被鎖定。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣環保局今年7月起展開大執法，啟用噪音自動偵測照相系統，透過科技執法加強取締噪音車，針對民眾陳情最多的縣道139、花壇鄉中山路、員林市山腳路等重點路段，7月已告發4件，依違反噪音管制法第13條規定，處1800元以上3600元以下罰鍰並命限期改善。

很多人一聽到139線，印象就是車禍和飆車，其中部分路段經過住宅區，近年來包括南投、彰化兩地的沿線居民，都被飆車傳出的轟隆聲浪吵到抓狂，且不僅從白天吵到深夜，甚至有飆車族凌晨還在飆，兩縣居民對此發出怒吼，要求縣府與警方加強執法改善。

▲彰化縣環保局啟用噪音自動偵測照相系統，針對民眾陳情最多的縣道139等重點路段透過科技執法加強取締噪音車。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲彰化縣環保局啟用噪音自動偵測照相系統，針對民眾陳情最多的縣道139等重點路段透過科技執法加強取締噪音車。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣環保局從今年7月起，委託民間單位在139線20K附近架設結合聲音照相、車牌辨識和噪音機資訊的噪音自動偵測照相系統，加強攔查汽機車，許多開車族、騎車族行經該處都刻意放慢車速，以免排氣管發出的過大聲浪被鎖定；交通隊與彰化警分局則派員在不同地點駐崗抓超速違規。

這項科技執法測到最高噪音值達96.4分貝，由1輛紅牌大型重機所創下，環保局空氣品質科長尤鴻昌指出，96.4分貝等同火車或尖銳的警笛聲，已接近人耳所能承受噪音的極限，環保局將持續進行車輛攔查取締，以防噪音擾人。

▲往來彰化、南投兩縣的139線，因常有汽機車競速產生轟隆隆的噪音，引發沿線居民抗議。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲往來彰化、南投兩縣的139線，因常有汽機車競速產生轟隆隆的噪音，引發沿線居民抗議。（圖／記者陳雅芳攝）

尤鴻昌說，依環保署噪音管制表來看，一般時鐘滴答聲約為10到20分貝，裝潢施工為70到80分貝，96.4分貝相當於火車、救護車鳴笛聲從身旁經過，或電鋸鋸木頭、營建工地所發出的聲音，已經接近人耳所能承受噪音的極限，恐會損壞聽覺，影響聽力。

彰化秀傳醫院耳鼻喉科主任洪嘉駿指出，一般機車引擎、排氣管所發出的聲音約有6、70分貝，96.4分貝有如在耳朵旁敲鑼打鼓，只要在此環境待10分鐘即可能會聽力受損，距離愈遠，則感受度愈低。