榮獲諾貝爾和平獎 世界糧食計劃署角色一次看懂

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榮獲諾貝爾和平獎 世界糧食計劃署角色一次看懂

中央社

calendar_today2020-10-10 05:46:41｜update2020-10-10 05:47:28

▲聯合國組織位於美國紐約的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國組織位於美國紐約的總部。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社羅馬9日綜合外電報導）總部設於羅馬的聯合國世界糧食計劃署（WFP）今天榮獲諾貝爾和平獎，這個組織在戰爭、內戰、天災及饑荒等緊急情況下提供糧食援助，以下是關於這個組織的5點介紹。
●起源
世界糧食計劃署1961年在時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）的要求下成立，旨在透過聯合國體系提供糧食援助，起先為實驗性組織。

世界糧食計劃署首個學校營養餐項目1963年獲得批准，1965年成為聯合國正式常設機構，2019年援助了全球88個國家的9700萬人。

●任務

世界糧食計劃署著重緊急援助、重建及發展援助，有2/3的工作放在受衝突影響的國家，這些國家人民營養不良的可能性是其他地方的3倍。

世界糧食計劃署與其他兩個總部設於羅馬的聯合國機構緊密合作，包括聯合國糧農組織（FAO）及國際農業發展基金（IFAD）。

●援助範圍

世界糧食計劃署提供的援助幾乎涵蓋所有地方，包括1970年代遭逢乾旱的非洲沙赫爾（Sahel）西部地區及1984年面臨饑荒的衣索比亞。

世界糧食計劃署也曾援助蘇丹、盧安達、科索沃、海地、剛果民主共和國、敘利亞、奈及利亞、葉門及2004年大海嘯後的亞洲地區。

●饑荒與疫情

世界糧食計劃署警告，全球有逾8.21億人長期飢餓，還有1.35億人正面臨嚴重飢餓或挨餓，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，2020年結束前可能新增1.3億人加入飢餓行列。

●疫情與人道災難
世界糧食計劃署署長畢斯利（David Beasley）今年告訴聯合國安理會：「在2019冠狀病毒疾病疫情下，我們不只面對全球大流行病，也面臨全球人道災難。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1091009
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