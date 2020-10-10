台灣成美中衝突點 蓬佩奧重申對台軍售、協防等承諾
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-10 06:23:00
共軍頻頻來擾，台海局勢似有緊張升溫之趨勢。對此，美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）近日表示，台灣議題是美中的衝突點，儘管美方追求和平，但仍會確保履行對台灣的所有義務，包含對台的軍售與協防承諾。
根據美國國務院，英國《金融時報》（ Financial Times ）近日推出一部名為「美中是否會因台灣開戰？」的影片，提及近期有多位美國國會議員、軍事專家及對中持鷹派立場的人士，都呼籲華府應更明確地表示對台灣的防衛承諾；蓬佩奧 9 日接受電台節目主持人修伊特（ Hugh Hewitt ）訪問回應此問題時，則說川普政府向來致力於確保美中之間與台灣相關的認知理解，都有被履行及兌現。蓬佩奧聲稱，美方努力確保承諾兌現，包含對台軍售，以及美軍在台灣附近自由航行的權利，都是美國應承擔和正在承擔的義務。雖然華府認知到這是它與中國共產黨之間的衝突點，美方追求的也是和平而非衝突，但仍會確保美國所有對台義務都有被履行。
蓬佩奧也提到剛結束的日本行，表示美國已開始在整個亞洲建立聯繫以應對中共，而達成此目標的工具之一，便是 4 個強大民主國家彼此的緊密關係：美國、印度、日本和澳洲。據蓬佩奧在節目中的說法，美國與盟友在經濟、外交等層面上，聯手反擊中共的掠奪活動，如印度政府日前就禁用了數十款中國應用程式、停止從中國購買產品等等。此外還有南海等地的安全問題，希望美國能透過與盟邦合作，讓美國人民在要來的幾十年能免於中共威脅。