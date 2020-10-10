歐洲新冠疫情再起！世衛籲採取積極措施　遏止病毒擴散

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歐洲新冠疫情再起！世衛籲採取積極措施　遏止病毒擴散

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-10 07:00:05

▲隨著新冠肺炎疫情反彈，歐洲多國被迫祭出更多防疫措施。圖為近日巴黎地鐵站，規定乘客須配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新冠肺炎疫情反彈，歐洲多國被迫再度祭出防疫措施。圖為近日巴黎地鐵站，規定乘客須配戴口罩。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情全球延燒，根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間 10 日清晨 6 點 30 分左右，全球已有 36715486 人感染、1064533 人死亡。世界衛生組織（ World Health Organization , WHO ）表示，近日大部分新增病例來自歐洲，顯示疫情在歐洲有反彈趨勢，呼籲各國政府積極行動，遏止病毒傳播。
綜合《路透社》等外媒報導，歐洲在已過週四首次出現日增 10 萬例的狀況，而世衛週五的最新報告則顯示，過去 24 小時，全球新增了 350766 例的確診，歐洲就佔了約 1/3 。世衛突發衛生事件執行主任萊恩（ Mike Ryan ）表示，歐洲各國政府必須採取果斷行動，包括遏制群眾集會，以切斷病毒傳播途徑，以免後續被迫實施更嚴格的封鎖措施。
萊恩強調，防堵新冠病毒傳播沒有新的答案與方式，各國都知道應該怎麼做，在疫情肆虐下，封鎖措施無可避免，若不即時因應，只會禍及社區。保持安全距離、戴口罩仍是防疫關鍵，任何形式的群眾聚會都須謹慎以對，同時要留意保護易受疾病侵襲的老年和弱勢群體。

根據《 EURONEWS 》報導，由於新冠病例激增，西班牙首都和周邊地區都處於警戒狀態，限制所有不必要的外出行程，並對酒吧、餐館、商店、體育館實行新的限制；德國方面，近日每天新增病例超過 4000 例，為 4 月以來的新高。

德國總理梅克爾（ Angela Merkel ）週五警告，如果無法制止病毒擴散，將很快實行新的限制措施，柏林大多數的商店和餐廳、酒吧，都必須關閉從晚上 11 點至凌晨 6 點的營業時段，至少會持續到 10 月 31 日。至於法國，也已經有越來越多的城市採取了嚴格的措施，包含里昂、聖艾蒂安和里爾，這些地區都已關閉了酒吧，餐館若想繼續營業，就必續遵守嚴格的防疫規定。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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