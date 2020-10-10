防堵疫情加川普拒絕視訊 美總統大選第2場電視辯論取消
防堵疫情加川普拒絕視訊 美總統大選第2場電視辯論取消
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-10 07:25:32
美國總統大選將於 11 月 3 日舉行，正副總統辯論交鋒成了選前的一大看點，不過由於川普確診新冠肺炎，民主黨總統候選人拜登（ Joe Biden ）及總統辯論委員會（ Commission on Presidential Debates ）為防止疫情擴大，一度決定改為視訊辯論，卻遭川普反對並拒絕出席，現在外媒消息指出，第 2 場總統辯論已確定取消。
根據《 CNN 》報導，第 2 場辯論原定 10 月 15 日於佛州邁阿密舉行，最先是採取「與民有約」、由民眾輪流向 2 位候選人提問的方式，後來改成由公共事務電視網 C-SPAN 的高級製片兼政治編輯斯卡利（ Steve Scully ）提問。然而，川普已表態拒絕浪費時間參加視訊辦論，批評委員會此舉是在保護拜登，揚言將以造勢活動取代辯論會。《 CNN 》引述該委員會聲明，表示 10 月 15 日的辯論會取消，將把注意力轉移到為 10 月 22 日的最終總統辯論做準備，地點將在田納西州的納什維爾( Nashville )，不過由於疫情等因素影響，是否能如期舉行也仍是未知數。
拜登的競選發言人安德魯·貝茨（ Andrew Bates ）週五在聲明中表示，川普可恥的躲過了選民提問的唯一辯論，但這不足為奇。報導並指出，川普陣營曾提出願意將 10 月 15 日的辯論推遲至 10 月 22 日舉行，然後將第 3 次辯論延至 10 月 29 日，即 11 月 3 日選舉的前幾天，但提議遭拜登陣營拒絕，認為辯論委員會才是有權決定辯論時程表的人，而不是川普。
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