美驅逐艦進西沙還秀照片　解放軍氣：赤裸裸的航行霸權！

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聲明

▲針對美軍闖入中國西沙群島領海內演習一事，中國國防部予以譴責。（圖／翻攝自 U.S. 7th Fleet 臉書）

中國與南海鄰近國家存在許多主權爭議，還於 2009 年提出「九段線」的主權聲索，但在 2016 年遭國際常設仲裁法院裁定違反《聯合國海洋法公約》而無效；美國方面也多次指出中國在南海的主不合法，誓言將繼續捍衞各國的航行自由權。