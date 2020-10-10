美驅逐艦進西沙還秀照片 解放軍氣：赤裸裸的航行霸權！
美驅逐艦進西沙還秀照片 解放軍氣：赤裸裸的航行霸權！
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-10 08:02:35
美中角力持續，美國第七艦隊 9 日釋出驅逐艦約翰．S．麥肯號驅逐艦 （ USS John S. McCain ）於西沙群島演習的畫面，讓中國軍方氣得跳腳，深夜發文抨擊美軍的行徑破壞區域和平、侵犯中國主權，是「赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁」。
美國第七艦隊 9 日在臉書 po 文，指出麥肯號上的船員進行了「小艇攻擊隊演習」（ SCAT ），再度行使航行自由權利，並展示該水域並非中國領海。此舉又再引起北京不滿，中國國防部於 9 日深夜發表聲明，解放軍南部戰區新聞發言人張南東大校表示，麥肯號未經中國政府允許，就擅自闖入中國的西沙領海，對此解放軍南部戰區組織海空兵力全程對其跟蹤監視、查證識別，並予以警告驅離。張南東並警告，美方頻頻派出軍艦到南海炫耀武力，強化軍事存在，這些舉動嚴重侵犯中國的主權和安全利益、破壞南海地區和平穩定，是「赤裸裸的航行霸權和軍事挑釁」；中方要求美方，立即停止此類挑釁行為，嚴格管控約束海空軍事行動，以免引發「不測事件」。
張東南強調，中國對南海諸島及其附近海域擁有「無可爭辯的主權」，戰區部隊也時刻保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全、維護南海地區和平穩定。
中國與南海鄰近國家存在許多主權爭議，還於 2009 年提出「九段線」的主權聲索，但在 2016 年遭國際常設仲裁法院裁定違反《聯合國海洋法公約》而無效；美國方面也多次指出中國在南海的主不合法，誓言將繼續捍衞各國的航行自由權。