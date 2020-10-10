吳釗燮推特謝印度慶「台灣國慶日」 印度網友也叫好
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-10 09:21:20
中國駐印度大使館日前發函恫嚇印度媒體及記者，在信件中針對印度媒體報導所謂的「台灣的國慶日」發出警告，警告印度媒體遵守一中原則，引發印度媒體從業人員不滿，外交部長吳釗燮透過推特感謝印度夥伴參與慶祝「台灣國慶日」，卻引來國民黨的不滿。
印度媒體「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）近日紛紛刊登全版雙十國慶廣告，印度Zee News電視台旗下國際頻道「世界新聞一手掌握」（The World is One News, WION）則製作了台灣專題報導。中國駐印度大使館要求印度媒體與記者，在提到所謂的「台灣的國慶日」時，恪守一中原則，提醒印度媒體夥伴世界上只有一個中國，並稱台灣是中國神聖不可分割的一部分，此舉引發印度媒體記者不滿，PO出信函質疑中國大使館，「這難道是對印度挺台媒體的間接威脅嗎？」
外交部長吳釗燮8日透過推特轉發印度記者貼文，回嗆中駐印度大使館，中共企圖透過實行審查來進軍印度，台灣的印度友人們只會給中國一種答覆，「滾吧！」昨日則感謝印度夥伴準備參與慶祝「台灣國慶日」，對於印度的支持表達感謝。
外交部此篇貼文獲得超過5千次轉推，以及約2萬個喜歡，更有許多印度網友表達支持。
另一方面，國民黨也在自己的推特轉貼外交部的貼文，質疑吳釗燮把「中華民國國慶」，寫成「台灣國慶」，要吳釗燮好好看一下中華民國憲法，同時呼叫所謂「推特單字王」、民進黨立委王定宇出來講評。與外交部獲得大量關注的狀況呈現兩極，國民黨該篇貼文轉發經過10個小時後，僅28人按下喜歡。