國慶日吹東北風！北台灣天氣濕涼 中南部日夜溫差近10度
國慶日吹東北風！北台灣天氣濕涼 中南部日夜溫差近10度
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-10-10 08:28:47
受東北風影響，今（10）日桃園以北與東台灣地區有局部短暫雨，溫度則仍有約25度以上；但入夜後至清晨各地逐漸轉涼，日夜溫差大，尤其在中南部地區可能會出現近10度溫差，若民眾出門記得帶件衣物。
中央氣象局指出，今日持續受東北風影響，桃園以北及東半部雲量多，有局部短暫雨，其他地區仍以多雲至多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；溫度方面，北台灣高溫約25到27度，花東高溫約28到30度，中南部高溫約32度左右，至於夜晚清晨各地都稍涼，低溫仍在21到24度，中南部地區日夜溫差大，台灣南北溫差亦大，連假出遊及早出晚歸請留意溫差適時增減衣物。氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、花東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，近海風浪大，今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及馬祖也有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請注意安全。
氣象局表示，目前位於南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，預計週末至下週後有熱帶擾動發展的機會，但其發展位置及後續路徑仍有不確定性，該局會持續關注；另外，第14號中度颱風「昌鴻」，今日清晨2時位於台北東北東方1470公里的海面上，持續以東北東轉東的方向前進，將從日本南方海面通過。另據環保署空氣品質預報資訊，今日受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位在下風處，污染物稍易累積，且午受光化作用易致臭氧濃度上升；彰化及雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。