名家論壇》黃創夏／「媳婦熬成婆」的國民黨陋習

不要小看年輕人，正是國民黨當年靠著年輕人，推倒了老邁、昏聵的千年封建怪獸。
諷刺地就在此，放眼望去看看現在的國民黨內，年輕人寥寥可數，就算是到了四、五十歲，如黨主席江啟臣這一輩，都仍被視為是「小毛頭」、「嘴上無毛，辦事不牢」之徒，總是有一些「年高，未必德劭」的爺爺、奶奶要指三道四，猛下指導棋。
箇中人物，最荒謬的就是馬英九，最近的種種表現，給人的觀感就是一種「媳婦熬成婆」的負面心態。
「英九還年輕啊，不必急啦‧‧‧」這是2005年，當時已經是「55歲」的馬英九想要競選國民黨黨主席，國民黨內那些拄著拐杖、坐著輪椅的八大公、九大老們，期期以為不可，都說馬英九「太年輕」，來日方長，應該要讓給連戰繼續當。
「55歲」叫做年輕？
於是當時才四十多歲的朱立倫被稱為是「在讀中小學」，而連勝文、吳志揚這些被戲稱是在「托兒所」，至於江啟臣這一些人，應該被歸類是「還在奮力往前游的『小蝌蚪』，還沒受精著床」！
這就是國民黨最悲哀的文化，老而不死、老而不退、退而不休，更不羞！
永遠都只會全力壓制下一代的歷練和當家作主的機會，搞得這個在百年前朝氣蓬勃的政黨，如今毫無生氣，靜待百年。
這個政黨更無恥的是，就算不得已交棒了，也要學對岸的江澤民對付胡錦濤一樣，「扶上馬，牽一程」，就算形式上交棒了，也要處處干預，指三道四，非要下一代永遠走在自己設定的路程之上。
那一年，馬英九搶贏了國民黨黨主席，國民黨內一大堆人就是甩不掉「大家長制」的「老人政治」，更沉緬在「威權領導」習性中，不是想要操控馬英九，就是對馬英九到底是不是夠「禮數」？老在那裡斤斤計較！
為了夠「禮數」，馬英九只能特別照顧「托兒所」內的連勝文和吳志揚，繼續國民黨的近親繁殖。
等到2008年，為了參選總統，馬英九決定找蕭萬長搭檔，國民黨內好多老人，都在生悶氣，氣馬英九事前未商量，先斬後奏，告知時又不是登門負荊請罪，更讓老Ｋ的那些「沒落貴族」嘔心的是，電視新聞都大報特報了，卻是等到深夜十一點，連戰才接到馬英九的「電話告知」，難怪連戰事後氣鼓鼓，反問媒體：「為什麼要講？」或是一堆大老們酸溜溜，透過媒體放話喊冤：「黨政高層看了電視才知道。」
這樣的憤恨不滿，這樣的酸氣，路人皆知，正是國民黨內那一群以連戰為核心的老人、老臣們所表現的「氣度」。他們對馬英九的「不禮貌」，氣在心裡啊！
諷刺啊，一個有教養的人應該是「己所不欲，勿施於人」，當年在八大公、九大老面前像個小媳婦的馬英九，應該會體會江啟臣現在動輒得咎的苦才對。
可是，馬英九卻像是「媳婦終於熬成婆」，當年他所受的悶氣和委屈，好像也要江啟臣體驗一遍才對，天天在指三道四，只會像當年的那些八大公和九大老一樣，斷送國民黨的未來，馬英九也正在斬殺國民黨復興再起的可能！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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