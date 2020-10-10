馬英九國慶重批蔡英文　修憲毀兩岸互信　有決心何用？

馬說，去年蔡總統說，中華民國不是誰的專利。說得不錯，是全體國人共有的，但也不是「特定政黨」拿來騙選票的工具。蔡總統說要捍衛中華民國，但是在她口中的中華民國，為何只有遷台後的71年而已，沒有包括在中國大陸的38年呢？蔡總統心中真的有中華民國嗎？
馬英九指出，蔡總統常說要捍衛國家主權，但她上任後斷交 7 個國家，她有好好維護中華民國的主權嗎？駐美代表蕭美琴一上任，就把自己的官銜，從中華民國駐美代表，擅自改為台灣駐美大使，這就是蔡總統口中所說的「捍衛中華民國主權」嗎？
馬英九表示，一個小時後，她的演講就會提到「有決心維護兩岸關係穩定」，這句話說得很好，但是國民黨執政時，可以維持兩岸的穩定，她執政為何就做不到呢？因為兩岸沒有互信。這就是為什麼國民黨一直堅持九二共識、一中各表，就是因為這是兩岸建立互信的步驟，有了互信，才可能維持和平穩定，維持國家安全，所以不是說「一些漂亮的話」，要拿出實際行動，建立兩岸互信。
馬英九再說，但是蔡總統不朝這個方向走，尤其是民進黨在立法院推動修憲，還要把憲法增修條文的前言「為因應國家統一前需要」給拿掉，這樣的作法，不但不能建立兩岸互信，還會越走越遠。我特別要呼籲執政當局，今天台灣所面臨的問題，兩岸關係是最大的挑戰，要改善兩岸關係，就必須要建立互信，要建立互信，就應該真正實施中華民國憲法，跟兩岸關係條例。我們提出九二共識，就是基於這樣一個目的。
馬英九最後說，國民黨目前的情況確實不利，但江啟臣主席全力革新，不論在美豬、國家安全、兩岸關係，都展現充分的戰力，讓大家耳目一新，相信國民黨會再起，確保兩岸的和平。
馬英九是在蔡英文預定演講的前2個小時前發表如上看法，蔡總統的國慶演說排定上午10點後登場。