江啟臣：執政黨慶祝國慶應思考認同中華民國　不是切割

馬總統、吳副總統、各位中常委、黨代表、黨部的夥伴與志工，還有不管在現場，或是透過直播跟我們一起升旗，一起慶祝雙十國慶的海內外同胞，大家早安！大家好！
今天大家聚在這邊，不只是替中華民國慶生，向國旗致敬，更是一起緬懷，本黨先烈奠定國家基業時的犧牲與盼望。
我說過，中華民國不只是一個國號、一個政權，更是一組價值理念——本黨開國先賢在帝國主義、殖民主義肆虐的年代，樹立起民族平等尊嚴的願景；在封建帝制的年代，提出自由民主的倡議；在民不聊生的年代，勾畫了經濟民生的建設藍圖。當我們說中國國民黨要捍衛中華民國時，我們要捍衛的正是這些價值。
對於中華民國來說，今年是艱難的一年。從延燒至今的貿易戰、今年爆發的新冠疫情、新冷戰憂心的浮現，到台海軍事衝突風險的升高；一連串變局，不管是對人際關係或國際關係，都帶來巨大挑戰。
對國民黨而言也是如此。年初以來，我們歷經選舉失利的連續衝擊，更遭遇民進黨掌握國家資源的強勢進逼，可說面臨了國民黨近年來的大逆風。
但國民黨史上從來不缺挫折，而每次我們總能重新站穩腳步，展現堅忍的韌性——革命時我們失敗十次，才迎來最後的勝利；建國後面對軍閥割據我們北伐，面對日軍入侵我們抗戰；國共內戰後轉進台灣，我們在此建立起「自由中國」的典範；1970年代遭遇外交困局，我們透過深化經濟與民主建設，讓世界刮目相看。
時至今日，國民黨對中華民國的理念價值，仍堅信不移；對於本黨作為華人世界的自由標竿，仍深自期許。也就是這樣的信念，讓我們在挫折中成長，在失敗中學習。我們要堅定目標，落實改革，才能喚起民心，贏回信任。
我也要藉此機會提醒執政黨，也就因為先賢先烈的努力，讓我們得以不分朝野，在十月十日共同慶祝國慶。雙十國慶的意義，不但是中華民國奠基109年的證明，更是民進黨過去以來不願意認同的主流民意。我衷心期盼執政黨在慶祝國慶時，更要思考自身對於中華民國的認同，而不是只停留在片面與切割之中。
我要感謝在場的各位，還有所有仍在為中華民國奮鬥的朋友，在國民黨的艱困時刻，仍與我們同行，沒有因為可能遭遇的挑戰質疑而袖手旁觀。因為有你們的同行，讓我們改革路途雖然艱辛，仍有溫暖支持。
展望未來，我們更要以中華民國為團結的核心，一起努力！共同打拚！中華民國萬歲！R.O.C FOREVER！