華府疫情連環爆 佛奇博士：白宮辦了「超級傳播大會」
華府疫情連環爆 佛奇博士：白宮辦了「超級傳播大會」
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-10 11:16:54
美國總統川普上週末確診新冠肺炎後，白宮高層也陸續傳出多人染疫，由於還無法確定感染源頭，華府人人自危。美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（ Anthony Fauci ）表示，白宮已過舉辦了一場「超級傳播大會」，加上多數與會的人都沒戴口罩，可能是導致這波疫情的主因。
根據《今日美國》等外媒報導，上月底於白宮玫瑰園舉辦了新任大法官提名儀式，不久後數十名白宮幕僚及其他相關接觸人士就接連確診，被認為是此次病毒傳播的溫床。佛奇在接受外媒採訪時表示：「我認為數據說明了一切。我們在白宮舉行了一場『超級傳播』活動，人們都擠在一起，也沒有戴口罩。」9 月 26 日的巴芮特（ Amy Coney Barrett ）大法官提名儀式約有 200 多人出席，包括總統川普，白宮發言人麥肯內尼( McEnany )、前白宮顧問凱康威( Kellyanne Conway )、前紐澤西州州長克里斯蒂( Chris Christie )、參議員邁克李( Mike Lee )、參議員提利斯（ Thom Tillis ）在內，已有至少 10 人的新冠肺炎檢測呈陽性反應。
儘管疫況嚴重，美國聯邦緊急事務管理署（ FEMA ）內部資料顯示白宮內部目前有 34 名工作人員和其他接觸者染病，川普仍表示自己現在感覺很不錯， 9 日晚間受訪時甚至聲稱自己已 8 小時沒有服用藥物，10 日就會出席白宮活動、12日就會參加佛州的造勢。
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