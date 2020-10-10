NBA／黑曼巴球衣輸了！巴特勒35分大三元斷湖人奪冠

次節前半段熱火趁勝追擊，打出11:3攻勢拉開領先，Davis短暫缺席的3分鐘內，James扛起得分重責，連砍3顆三分球緊咬落後，半場攻下湖人最高21分，不過Butler手感更火燙繳出22分，幫助熱火在上半場打完以60:56領先。
易籃後湖人一度追到平手，不過熱火總有人跳出，不管是Butler還是前風Jae Crowder貢獻「四分打」，還有先發後衛Duncan Robinson外線開炮、單節貢獻10分，聯手幫助熱火以88:82進入決勝節。
決勝節雙方互有往來，湖人靠著Kentavious Caldwell-Pope的三分球在終場前6分多鐘首度反超，不過熱火射手Robinson單場第7顆三分球建功，要回領先，兩隊再度陷入膠著。
最後兩分鐘看James和Butler互尬，前者頻頻突破上籃連拿5分，後者不甘示弱跳投砍進6分，兩人甚至還互相對位防守，最後21.8秒，Davis搶下關鍵籃板補進，湖人1分領先，可今天罰球超穩的Butler把握兩罰，全場12罰俱中，湖人最後一擊Danny Green三分球落空加上隊友失誤，終場熱火以3分險勝。
熱火贏球功臣Butler繳出35分11助攻12籃板，Robinson挹注熱火次高的26分，而湖人方面，James攻下全場最高40分13籃板7助攻，首節就扭傷腳的Davis貢獻28分12籃板。