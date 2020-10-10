參加國慶大典有感 宋楚瑜：台灣別想在美中間謀弄獲利
參加國慶大典有感 宋楚瑜：台灣別想在美中間謀弄獲利
記者吳承翰/綜合報導
calendar_today2020-10-10 12:19:15
今（10）日是中華民國國慶，親民黨主席宋楚瑜受邀參加總統府前的國慶大典。宋楚瑜表示，日前國民黨在立法院提出「台美復交」、「政府應請美國協助抵抗中共」兩項決議文，讓他回想起41年前，美國無預警和中共建交、並與我國斷交的歷史。宋楚瑜表示，身為領導者，一定要「務實」，不能「務虛」，美國有它自身的戰略考量，不會為台灣犧牲它的利益。
宋楚瑜表示，當年美國和中共建交，是為了從越戰中脫身，採取「聯中制俄」的策略，這項決定也確實讓美國擺脫越戰的泥沼，而中華民國是在美中建交前一個小時，才被「通知」。宋楚瑜指出，美國當然是中華民國最重要的盟友，但現今台海安定、兩岸發展也攸關台灣經貿穩定，與東亞的和平，宋楚瑜認為，台灣夾在兩強中，不應認為可以居中斡旋，用押寶的心態想從中得利，最後恐怕是得不償失。
宋楚瑜表示，這次國民黨提出的兩項決議文，雖然不具法律效力，朝野也無異議通過，這代表是台灣最高民意機關所展現出來的共同意志，對國際觀感仍有一定影響。宋楚瑜呼籲，任何政黨都應切記，花巧的戰術扭轉不了搖擺的戰略帶來的後果。政治領袖必須要能審時度勢，洞察全局，兩岸之間不是零和遊戲，兩岸關係需要兩岸共同來努力，從「化解」、「和解」，走向「和平」的最終目。