蔡國慶演說 柯文哲：四平八穩 國民黨：不符期待
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-10 12:31:48
蔡英文總統今天(10)發表國慶演說，台北市長柯文認為內容四平八穩，國民黨則認為不符期待。
柯文哲今天穿西裝、打領帶出席市府國慶升旗典禮，連口罩上都有國旗圖樣，記者問哪裡買的？柯文哲說「人家送我的」，記者再問「蔡總統的國慶演說稿如何？」柯文哲回答「維持兩岸的和平，當然是雙方的責任，這絕對不會是單方面的責任，講得也是四平八穩」。記者追問「最近共機多次挑釁？」，柯文哲說，「不管對方怎麼反應，台灣還是要有自己的準備，你不能禁止別人講什麼、做什麼，重點是我們自己要準備什麼」。至於國民黨在蔡總統發表完國慶演說後發布聲明，認為維持兩岸和平與台海安全，絕不能只靠軍備與武力，政府除了提升軍備，也應考量非軍事的方法和手段，期盼兩岸執政者能開啟對話，追求台海和平及區域穩定，這是大家共同的責任。國民黨指出，蔡總統所提的「穩定兩岸關係，希望開啟兩岸對話」，這是國民黨一貫的主張。國民黨呼籲大陸方面採取進一步行動，落實大陸領導人所說的不稱霸，在兩岸關係上求同存異、相互尊重。此外，蔡總統一邊呼籲兩岸開啟對話，卻對海峽論壇事件的做法相背，讓引戰者成為英雄，溝通者被汙名打擊。若蔡總統真有心要開啟兩岸對話，應該要從自己改變起，也應嚴格約束民進黨人士，不要再動輒傷害為兩岸對話付出的同胞，才是彰顯維護兩岸和平的決心。