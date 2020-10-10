NBA／史上第1人！巴特勒首闖總冠軍賽兩度攻下「大三元」
NBA／史上第1人！巴特勒首闖總冠軍賽兩度攻下「大三元」
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-10 12:39:24
背水一戰的熱火今(10)日靠著球星「士官長」Jimmy Butler攻下35分「大三元」，率隊以111:108險勝湖人，系列賽追成2比3還有機會爭冠，值得一提的是Butler成為史上第一位首度打進總冠軍賽就繳出2次大三元的球員。
熱火闖進總冠軍賽卻因2大主力因傷缺陣吞下2連敗，所幸Butler在第3戰大爆發，攻下40分11籃板13助攻「大三元」，幫助熱火止敗拿下首勝。今天熱火背負著1比3非贏不可的壓力，Butler上半場就攻下全場最高22分6籃板6助攻，力壓湖人兩大巨星「詹皇」LeBron James、「一眉哥」Anthony Davis，前者最終繳出40分13籃板也無力回天。
Butler出賽47分鐘也是全場最久，繳出35分11助攻12籃板，該系列賽第2度達成「大三元」，生涯首闖總冠軍賽就能達到此成就為史上第一人。
而Butler生涯冠軍賽前5戰至少拿到場均20分5助攻的數據，史上僅有他和「籃球之神」Michael Jordan做到。總冠軍賽第6戰將於12日上午7點30分登場。