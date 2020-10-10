連假第2日上午國道通暢　高公局預估下午這9路段將湧車潮

高公局研判，下午國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。
在交通事故方面，今日截至中午為止共在國道發生4起事故。高公局調查指出，今上午8時44 分於國1南向227.6公里處發生1輛小客車與1大貨車追撞事故，其中小客車翻覆占內2車道，於9時16分排除，造成後方車流回堵4公里；9時59分於國1北向342公里處發生4輛小客追撞事故，占用內側車道，於10時16分排除，造成後方車流回堵4公里；10時9分於國1北向15.9公里處發生1輛小客車與1預拌混凝土車追撞事故，占用內2線車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵3公里；10時22分於國1北向345.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於10時27分排除，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局提醒，民眾假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全；如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理，方便又迅速。
高公局建議，民眾多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，節省寶貴時間，務必養足精神，避免疲勞駕駛，注意車前狀況並保持行車安全距離。