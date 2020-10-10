NBA／格林空檔失手遭罵翻 主帥：原要給詹皇但被3人盯防
NBA／格林空檔失手遭罵翻 主帥：原要給詹皇但被3人盯防
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-10 14:22:34
湖人今(10)日要拚封王，但「詹皇」LeBron James終場前傳給空檔的「聖堂射手」Danny Green，他卻錯失三分球絕殺機會，湖人無緣逆轉，賽後James和湖人主帥Frank Vogel對此都發表意見。
身為領袖的James也知道現在必須團結仍力挺隊友Green，「我相信他，大家都相信他，他有很好的機會，我知道他也想要時光倒轉再投一次，我也清楚我能傳得更好，但現在只能接受這個事實。」Vogel也不忍心責怪子弟兵，「最後一擊當然是給James執行，不過他身邊一直有2個人盯防，最後甚至還有第3人冒出來，所以他把球傳給Green是正確的判斷。Green是我們射手，可惜未能命中，我們只能接受這結果。」
James今天賣老命，出賽43分鐘僅比「一眉哥」Anthony Davis多休息21秒，全場21投15中，包含6顆三分球，創生涯總決賽最多紀錄，繳出全場最高40分13籃板7助攻，無奈隊友不給力無法在今天奪冠。