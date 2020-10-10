影／國慶踩街彰化起飛　分送國旗口罩、紅蛋

雙十國慶是國家重要的節日，更是舉國歡騰的好日子，為歡慶國慶佳節，彰化縣政府今（10）日在溪湖國小以「國慶踩街 彰化起飛」為主題，辦理社區踩街嘉年華為國慶慶典揭開序幕，縣長彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳與大家一起共慶中華民國「生日快樂」！

▲彰化縣政府辦理社區踩街嘉年華為國慶慶典揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲彰化縣政府辦理社區踩街嘉年華為國慶慶典揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

彰化縣2020雙十國慶慶祝大會移師溪湖鎮，上千名社區民眾以辦喜事心情踩街，參加演藝競賽，縣府在主會場溪湖國小及兩處評審點致贈國旗造型氣球及紋身貼紙，同時也加碼準備小三美日贊助的5000份國旗口罩，沿途分送圍觀遊行的民眾，共享國慶日的喜悅。

▲「半線城市迎國慶，社區踩街共歡騰」，彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳與大家一起共慶中華民國「生日快樂」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）。

× ▲「半線城市迎國慶，社區踩街共歡騰」，彰化縣長王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、立法委員謝衣鳳與大家一起共慶中華民國「生日快樂」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）。

「半線城市迎國慶，社區踩街共歡騰」國慶大會結束後，王惠美等各級首長和民代拉著「中華民國生日快樂」布條走出溪湖國小，田尾國中管樂隊擔任前導，百年樂社梨春園北管樂團緊接在後，一路演奏傳統戲曲。

▲創意造型花車為社區踩街嘉年華隊伍前導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲創意造型花車為社區踩街嘉年華隊伍前導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

參加社區踩街競賽的20個特色社區一面走一面表演，台灣女孩日暨兒童權利公約宣導隊伍與聚英社南樂團壓軸，遊行隊伍從西環路走向設在溪湖公有停車場的觀禮台，然後右轉員鹿路，經過溪湖派出所，右轉進入二溪路一段，回到溪湖國小解散。

王惠美說，雖然今年受到疫情波及，但縣府團隊推動各項縣政不鬆懈，天下雜誌調查，彰化縣是非六都以外的排名第一宜居城市，她就任以來的空氣品質改善率也是第一名。

溪湖鎮長黃瑞珠表示，溪湖鎮為了迎接這次國慶，準備8000顆紅蛋分送民眾，溪湖鎮有羊肉、葡萄、韭菜花、高麗菜、蛋捲、麻糬等特產，景點方面則有溪湖糖廠、巫家捏麵館、東螺溪的綠色廊道，好吃又好玩。

國慶遊行踩街競賽，田中大崙社區發展協會奪下歡樂金質獎，獎勵金5萬元，員林市出水社區發展協會獲得歡樂銀質獎，獎勵金3萬元，埔鹽

子社區發展協會得到歡樂銅質獎，獎勵金2萬元。

▲社區踩街嘉年華為國慶慶典揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）