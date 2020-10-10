影／2020彰化傳統戲曲節移師溪湖糖廠　提高能見度

喜愛傳統戲曲的觀眾今年很有耳福！「2020彰化傳統戲曲節」今(10)日在溪湖糖廠以音韻古樸柔美的南管和節奏豪邁激昂的北管一起慶祝國慶，彰化縣長王惠美在開幕式上說，2020彰化傳統戲曲節今年移師溪湖糖廠，搭配國慶大會參加人潮，提高傳統戲曲的能見度。

▲2020彰化傳統戲曲節由北管實驗樂團展開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲2020彰化傳統戲曲節由北管實驗樂團展開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

彰化縣文化局長張雀芬說，今年彰化傳統戲曲節不在南北管音樂戲曲館，也不在鹿港鎮古廟古寺，文化局借用溪湖糖廠入口處停車場，邀請縣內南北管樂團演奏古樂，現場10個與傳統戲曲有關的闖關攤位免費參加，

王惠美表示，活動開始由北管實驗樂團展開序幕，進行暖場演出，接下來南管實驗樂團也將展現團練成果，這次來表演的團體都是登入保存的團體，內容非常精彩，此外為了讓南北管的觀念能夠向下扎根，這次還準備了闖關活動，讓民眾對於傳統戲曲更有印象。

▲老師傅教彰化縣長王惠美體驗操弄布袋戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲老師傅教彰化縣長王惠美體驗操弄布袋戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

文化局北管實驗樂團領銜開場，演出曹操請徐庶擔任軍師的教忠教孝故事。彰化縣傳統表演藝術保存團體－梨芳園北管樂團、榮樂軒北管劇團、東山鳳梨園、錦成閣高甲團、南管的聚英社南樂團、遏雲齋南管樂團，和國家指定重要傳統藝術保存團體－梨春園北管樂團，接力上場。

溪湖糖廠的2020彰化傳統戲曲節壓軸好戲，邀請到北管布袋戲保存者吳清發率領新樂園掌中劇團，演出經典戲劇「三國演義-屯土山」，專業戲偶師與抑揚頓挫的口白，將帶領觀眾穿越時空回到三國時代，感受關公的義薄雲天。

▲2020彰化傳統戲曲節今年移師溪湖糖廠演出，讓喜愛傳統藝術的觀眾們，享受一場傳統戲曲的饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲2020彰化傳統戲曲節今年移師溪湖糖廠演出，讓喜愛傳統藝術的觀眾們，享受一場傳統戲曲的饗宴。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

會場10個闖關攤位，只要成功通過5關即可兌換桌墊、滑鼠墊、環保餐具，送完為止。王惠美是鹿港人，在聚英社主持的攤位學著拿南管樂器「四塊」演奏，像拿超大筷子，聚英社老師吳敏翠示範並點出發出響聲的要訣，王惠美不禁感歎「專業的果然不同。」

王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台」，南北管戲曲是彰化重要的文化資產，這次邀請到許多老師一起來溪湖一同歡慶國慶，也希望用心將傳統戲曲保存下來，縣府會持續改善各表演空間，讓大師們更有更寬廣的地方可以表演，將好的音樂發揚光大。