影／2020彰化傳統戲曲節移師溪湖糖廠　提高能見度

彰化縣文化局長張雀芬說，今年彰化傳統戲曲節不在南北管音樂戲曲館，也不在鹿港鎮古廟古寺，文化局借用溪湖糖廠入口處停車場，邀請縣內南北管樂團演奏古樂，現場10個與傳統戲曲有關的闖關攤位免費參加，
王惠美表示，活動開始由北管實驗樂團展開序幕，進行暖場演出，接下來南管實驗樂團也將展現團練成果，這次來表演的團體都是登入保存的團體，內容非常精彩，此外為了讓南北管的觀念能夠向下扎根，這次還準備了闖關活動，讓民眾對於傳統戲曲更有印象。
文化局北管實驗樂團領銜開場，演出曹操請徐庶擔任軍師的教忠教孝故事。彰化縣傳統表演藝術保存團體－梨芳園北管樂團、榮樂軒北管劇團、東山鳳梨園、錦成閣高甲團、南管的聚英社南樂團、遏雲齋南管樂團，和國家指定重要傳統藝術保存團體－梨春園北管樂團，接力上場。
溪湖糖廠的2020彰化傳統戲曲節壓軸好戲，邀請到北管布袋戲保存者吳清發率領新樂園掌中劇團，演出經典戲劇「三國演義-屯土山」，專業戲偶師與抑揚頓挫的口白，將帶領觀眾穿越時空回到三國時代，感受關公的義薄雲天。
會場10個闖關攤位，只要成功通過5關即可兌換桌墊、滑鼠墊、環保餐具，送完為止。王惠美是鹿港人，在聚英社主持的攤位學著拿南管樂器「四塊」演奏，像拿超大筷子，聚英社老師吳敏翠示範並點出發出響聲的要訣，王惠美不禁感歎「專業的果然不同。」
王惠美說，「不怕沒人才，就怕沒舞台」，南北管戲曲是彰化重要的文化資產，這次邀請到許多老師一起來溪湖一同歡慶國慶，也希望用心將傳統戲曲保存下來，縣府會持續改善各表演空間，讓大師們更有更寬廣的地方可以表演，將好的音樂發揚光大。