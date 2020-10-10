關閉3年重開！關島辦事處國慶日重揭牌成立

在關閉3年後，我國駐關島辦事處今（10）日舉辦揭牌儀式及國慶酒會，由駐關島辦事處處長陳盈連、關島副總督譚里諾（Joshua F. Tenorio）及關島議會議長穆緹娜（Tina Muña Barnes）共同主持揭牌，外交部長吳釗燮及關島總督古蕾露（Lourdes Leon Guerrero）則透過預錄影片祝賀。

吳昭燮在致賀影片中強調我國對關島的重視及未來拓展台關關係的期待，更宣布捐贈4台熱像體溫顯示儀予關島政府、議會及當地醫療院所，並已由陳盈連總領事代表我政府在本日揭牌典禮上捐贈，展現台關友好情誼及我協助關島政府防疫善舉。穆緹娜議長另當場頒贈關島議會歡迎我國復設駐關島辦事處及祝賀我國國慶的兩份友我決議文。

外交部指出，本日活動為配合關島政府的防疫規定，僅邀請25名賓客參加，除了譚里諾副總督及穆緹娜議長外，還包括前關島總督卡佛（Eddie Calvo）、現任關島觀光局局長Carl Gutierrez（1995年至2003年任總督）、以及各國領事團等當地政要。駐關島辦事處將於10月12日正式營運，就近提供我國人領務服務，並進一步強化我國與關島雙邊經貿、文化及觀光交流。