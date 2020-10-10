醫師鄭文昌偏鄉義診　帶「頭」慶祝國家生日

彰化縣溪州公園在雙十連假期間舉行溪州黑泥慶祝活動，員榮醫療體系也派出醫療團前往義診，有「傷口博士」之稱的員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌，頂著一顆大紅雙十造型的髮型出現，讓患者就診也能看到「雙十閃耀」，感受濃濃的國慶feel，有民眾看了甚至學他剃一樣的造型，直呼「超酷！」
台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會與員榮醫療體系，今（10）日配合溪州鄉公所「2020溪州提拔泥-溪遊記」活動，在溪州花博公園產業陳列館聯合主辦「傷口義診暨糖尿病族血管病變篩檢」活動，同時身兼全球傷口管理網絡協會理事長的鄭文昌帶頭義診，了解溪州鄉民下肢血管阻塞的情況，並提供糖尿病患者諮詢與就醫治療模式，不過不少民眾被他的「雙十髮型」所吸引，大排長龍等待診療。
現場動員近20名醫護人員、10多名工作人員，與20名志工到場，義診項目包括傷口治療、下肢動脈ABI 檢查、眼底鏡視網膜病變檢查、血糖血壓檢測，以及聽力檢測等，並有專業醫護人員解說檢測結果，及相關糖尿病與傷口治療的衛生教育。
紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼，連來接受衛教、義診的鄉民，也忍不住豎起大拇指說讚。鄭文昌去年國慶日時，就曾在後腦勺剃了雙十符號、塗抹上紅色顏料；不料起床睡醒時卻驚見顏料全抹在枕頭上，今年他再接再厲，前一晚先理好頭髮造型，一早到場在請同事幫忙塗滿顏料。
鄭文昌說，十多年前首次在髮型上刻出造型，不少人誇好看，從此每2週就去設計一次造型，至今已設計超過500種圖案，包括足球、蝙蝠俠等，印象最深的是有次參加賓士新車發表活動，剃成賓士廠徽三星芒，竟然受邀跟CEO合照，還上了雜誌專刊，覺得最意外。