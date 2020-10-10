醫師鄭文昌偏鄉義診　帶「頭」慶祝國家生日

超酷！帶「頭」慶祝國家生日！員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌，今（10）日與院內醫護、志工近60人至溪州公園義診，適逢國家生日他特別在後腦勺剃了雙十符號，一早再請同事畫上紅色人體彩繪顏料，照顧民眾健康不忘為國家慶生，十分吸睛。

▲員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌至溪州公園義診，紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲員榮醫療體系員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌至溪州公園義診，紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

彰化縣溪州公園在雙十連假期間舉行溪州黑泥慶祝活動，員榮醫療體系也派出醫療團前往義診，有「傷口博士」之稱的員生醫院傷口治療及高壓氧中心主任鄭文昌，頂著一顆大紅雙十造型的髮型出現，讓患者就診也能看到「雙十閃耀」，感受濃濃的國慶feel，有民眾看了甚至學他剃一樣的造型，直呼「超酷！」

台北延平扶輪社、全球傷口管理網絡協會與員榮醫療體系，今（10）日配合溪州鄉公所「2020溪州提拔泥-溪遊記」活動，在溪州花博公園產業陳列館聯合主辦「傷口義診暨糖尿病族血管病變篩檢」活動，同時身兼全球傷口管理網絡協會理事長的鄭文昌帶頭義診，了解溪州鄉民下肢血管阻塞的情況，並提供糖尿病患者諮詢與就醫治療模式，不過不少民眾被他的「雙十髮型」所吸引，大排長龍等待診療。

▲鄭文昌頂著一顆大紅雙十造型的髮型出現，讓患者就診也能看到「雙十閃耀」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲鄭文昌頂著一顆大紅雙十造型的髮型出現，讓患者就診也能看到「雙十閃耀」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

現場動員近20名醫護人員、10多名工作人員，與20名志工到場，義診項目包括傷口治療、下肢動脈ABI 檢查、眼底鏡視網膜病變檢查、血糖血壓檢測，以及聽力檢測等，並有專業醫護人員解說檢測結果，及相關糖尿病與傷口治療的衛生教育。

紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼，連來接受衛教、義診的鄉民，也忍不住豎起大拇指說讚。鄭文昌去年國慶日時，就曾在後腦勺剃了雙十符號、塗抹上紅色顏料；不料起床睡醒時卻驚見顏料全抹在枕頭上，今年他再接再厲，前一晚先理好頭髮造型，一早到場在請同事幫忙塗滿顏料。

▲紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼，連來接受衛教、義診的鄉民，也忍不住豎起大拇指說讚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

× ▲紅色雙十符號印在後腦勺，醒目又顯眼，連來接受衛教、義診的鄉民，也忍不住豎起大拇指說讚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.10.10）

鄭文昌說，十多年前首次在髮型上刻出造型，不少人誇好看，從此每2週就去設計一次造型，至今已設計超過500種圖案，包括足球、蝙蝠俠等，印象最深的是有次參加賓士新車發表活動，剃成賓士廠徽三星芒，竟然受邀跟CEO合照，還上了雜誌專刊，覺得最意外。