美豬進口能換什麼？楊志良：只有提升國際地位是笑死人
美豬進口能換什麼？楊志良：只有提升國際地位是笑死人
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-10 16:44:05
政府日前宣布將開放含萊克多巴胺美豬進口後，引起各界討論。前衛生署長楊志良今（10）於研討會中受訪表示，人民不是不能承擔一點風險，但要看開放萊劑美豬能換到什麼，若能夠換到台美自由貿易，「我舉雙手支持」，但目前台美實質未簽任何協議，僅有衛福部長陳時中說「可換到國際地位」，就他而言是「笑死人」。
台灣法學基金會醫療法律研究中心今日舉辦研討會，邀集學者、專家就「食品的安與不安，萊克多巴胺的昨非今是」等議題，進行討論。楊志良於會後接受媒體訪問時回憶，過去2010年他也經歷過瘦肉精肉品進口的風波，當時有1000公噸美牛被驗出瘦肉精，他立即向時任總統的馬英九報告說應該退貨，否則等同失信於民。不過，此事卻引發美方注意。楊志良說，當時他就接到我國駐美代表與美國在台協會（AIT）的關切，甚至還有官員帶著英文公文，指稱我國曾允諾要進口瘦肉精美豬、美牛，但當他要求要影印公文時，對方卻立即收手。
楊志良認為，美國與台灣同為民主國家，應該很清楚一個道理，那就是「沒有任何一個民主國家能要求另一個民主國家違反法令」，要不要台灣調整殘留量是另一回事，但不能要求我國官員違法。
對於萊克多巴胺的爭議，楊志良強調，萊劑當時人體試驗僅做了7、8人，原是要用於治療氣喘的藥物，如今卻被添加在動物飼料內，對嬰幼兒、產婦、慢性病患者都可能產生健康疑慮。
楊志良表示，雖然民眾不是不能承擔一點食安風險，例如農作物若不使用藥劑會導致飢荒，只要在可容許範圍內，都能使用藥物；不過，目前看來是政治指導政策法律，「選舉是感性的，科學是理性的，選票多不代表就是真理」。楊志良說，要國人承膽風險的同時，也要看開放萊劑美豬進口到底能換到什麼，如果能夠換到台北經貿交流，自己舉雙手贊成，但目前看來連實質合約都沒有，如果只有能夠提升國際地位，這對他而言是「笑死人」。