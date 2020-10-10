NBA／團結！5項數據勝全隊　巴特勒不居功：關鍵是隊友

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NBA／團結！5項數據勝全隊　巴特勒不居功：關鍵是隊友

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-10-10 17:22:52

▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)正面對決湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火「士官長」Jimmy Butler(左)正面對決湖人「詹皇」LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
熱火今(10)日靠著「士官長」Jimmy Butler攻下35分「大三元」，率隊以111:108險勝湖人，阻止湖人提前奪冠，Butler的5項數據皆領跑全隊，不過賽後他相當謙虛表示，「同時我也相信我的隊友。贏球不是我一個人的功勞。」
Butler生涯首度總冠軍賽表現就相當突出，第3戰繳出40分「大三元」幫助熱火止敗拿下首勝，今天背水一戰的他再度攻下「大三元」，也成為史上第一位首闖總決賽就達成2次三雙的球員。
熱火今天除了Butler外，先發後衛Duncan Robinson單場7顆三分球同樣功不可沒，貢獻團隊次高26分，熱火僅用7人輪換其中6人得分都上雙，Butler稱讚隊友，「Robinson將成為我們能贏下後天比賽的理由。」

Butler在總冠軍系列賽5戰裡，場均得分29分、8.6籃板、10.2助攻、2.6抄截、0.8封阻，5項皆居全隊之冠，為史上第2人，首人為對手湖人「詹皇」LeBron James曾在2016年總決賽效力騎士時達成此成就。

Butler也更有信心面對10打進總決賽的James，「我知道我能做到，我相信我的技術和天賦，同時我也相信我的隊友，這不是我一個人的功勞，大家的努力才是今天贏球關鍵，也是下兩戰的關鍵。」
 
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