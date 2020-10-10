中職／樂天桃猿台灣精品體驗市集快閃　熱氣球驚喜現身

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中職／樂天桃猿台灣精品體驗市集快閃　熱氣球驚喜現身

記者吳政紘/桃園報導

calendar_today2020-10-10 17:03:46

▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
中華職棒樂天桃猿隊一年一度魔術趴回來了!此次台灣精品與球隊合作，10月9日至11日於桃園球場推出「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」，將獲得台灣精品獎榮耀的臺灣優質品牌及產品帶進球場，推出快閃體驗市集，邀請球員、啦啦隊與球迷同樂，一起親身體驗來自臺灣的優秀產品，認識臺灣產業界驕傲；台灣精品更與臺東縣政府合作，活動3天安排專屬熱氣球驚喜現身，邀請球迷一起拍下「台灣精品x 樂天桃猿魔術趴」專屬的美好紀念。
由經濟部國際貿易局主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「台灣精品獎」選拔，每年嚴選出臺灣各產業最具代表性的品牌及產品，可說是臺灣產業界的奧斯卡獎，入選品牌企業皆為臺灣之光；並以「台灣精品 Taiwan Excellence」為名，將臺灣驕傲帶向國際，也於國內透過各式活動，分享「讓臺灣最好的產品，進入每個人生活中，無所不在」的理念，與民眾一起活出精彩每一天。
▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
 

10/9「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」首日，特別由外貿協會董事長黃志芳擔任開球嘉賓，正式開球前，黃志芳董事長特別針對魔術趴主題，與魔術師合作魔術橋段變出棒球，為3天精彩的活動開啟序幕。

主題日中的「台灣精品快閃體驗市集」，集結了喬山健康科技、鉅田潔淨、達瑞創新、迎廣科技、乾唐軒、稻穗、豪紳纖維科技、創見資訊及瀚雲科技9家臺灣精品獲獎品牌，帶來飛輪健身車、電動折疊自行車、電競主機、空氣淨化器…等運動休閒、資通訊及生活居家各式產品。

活動首日樂天球員萬昭清、張喜凱及Rakuten Girls現身台灣精品快閃體驗市集，體驗迎廣電競產品及乾唐軒，Rakuten Girls隊長苡萱說到：「看到乾唐軒這麼美的保溫杯，會想要好好珍惜使用」；民眾參觀台灣精品體驗市集，除了感受臺灣產品優點，也有人當場買下，將台灣精品實際帶入生活中，現場購買稻穗個人專屬空氣淨化器的民眾指出：「輕便易攜帶，又不用另外購買耗材的個人空氣淨化器，正好符合使用需求。」

台灣精品也將獲獎品牌「鉅田潔淨」環保愛地球的精神帶入球場，魔術趴活動期間於場內特定飲料攤位消費，用的就是鉅田潔淨獲得台灣精品及法國雷平發明獎金牌肯定的100%植甘蔗吸管，用可分解的環保材質吸管，一起為減塑盡一份力。

台灣精品也與臺東縣政府合作，台灣精品熱氣球在桃園球場驚喜現身，歡迎球迷一起拍下「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」專屬的美好紀念。

10月9日至11日連續3天的「台灣精品x樂天桃猿魔術趴」，除了精彩的球賽、奇幻的魔術表演，還有集結臺灣之光的「台灣精品體驗市集」及能拍下美照的台灣精品專屬熱氣球，要與大家共同分享。
▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
▲台灣精品贊助樂天桃猿。（圖／台灣精品提供）
 
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