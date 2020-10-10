林飛帆昔反美豬今卻護航　陳佩琪直言：直接承認是為生計

陳佩琪說，媒體這幾天一直提到某位以前帶領上街反萊豬的社運人士，說他拿人手短，現在卻為執政黨的萊豬進口政策護航，而他自己則辯稱是當時政府沒說要符合國際標準，所以他才反對，但現在政府說要符合國際標準了，所以他不反對了甚至還極力護航。但陳佩琪認為，其實這種說法，在媒體發達的時代很容易被打臉，因為就有很多人跳出來說2012年就定有國際標準了，當時執政黨也說會按這標準進口，但當時的他仍反對，現在卻護航，於是現在就會有人要他道歉、要他下台。
面對近來的爭議，陳佩琪說他突然想到先生以前講過的一句話：「當家才知當家難」，這個黨既然當家了，而且感覺會千秋萬世、永遠執政，那麼就該想想要如何圓自己過去過說的話、做過的事？
陳佩琪指稱，因為沒人會想吃含有可能有副作用的食品添加物的食物，況且台灣現在也沒說飢荒到非進口這個不可，所以大家承認萊豬非醫學爭議，而是政治問題，既然是政治問題，這位民運人士和其服務的政黨想繼續執政，那就直接跟國人說換到什麼優惠的關貿協議不就好了。她說，雖然不是每戶人家都靠做生意維生，但出口優惠多、進口東西便宜，每個人都有好處，加上公司獲利多，若股票漲起來也是全民受惠。
陳佩琪更直言，所以現在既無法靠「要符合國際標準、要標示清楚」這兩理由來圓自己過去反對的理由，實際經貿上也沒換到什麼好處，她建議，直接承認自己因「生計或選票考量」，不得不換了位置就換腦袋，就直接道歉，說在台灣從政，有時不得不這樣。因為若不思如此，難道要承認自己過去的行為、主張，其實是全無專業考量，完全是用來抗爭當時的執政黨，與在媒體上帶風向用的？