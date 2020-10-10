法網／喬、納第56次對決！無論誰奪冠都將締造夢幻紀錄
法網／喬、納第56次對決！無論誰奪冠都將締造夢幻紀錄
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-10 20:34:21
2020法國網球公開賽男單決賽，將由塞爾維亞球王「喬帥」Novak Djokovic出戰「西班牙蠻牛」Rafael Nadal，這也是兩人第56次交鋒，此前球王以29勝26負略佔上風，不過在紅土球場Nadal贏了17次。比賽預計明晚21點登場。
兩人此前交手Djokovic雖勝場數較多，但單就大滿貫賽事，Nadal反倒取得9勝6負，若範圍縮小到法網對戰更是壓倒性的6勝1負，「紅土之王」果真不是叫假的，Nadal在紅土球場擊敗Djokovic多達17次，輸過7場。「這是他(Nadal)的主場。」賽前Djokovic坦言今晚將會相當艱難，Nadal則表示雖然紅土是他擅長的場地，但若不能拿出最佳表現，無法擊敗最難以對付的選手之一。此前Djokovic唯一在法網擊敗Nadal的一次要追溯到2015年他的巔峰時期。
最終無論誰奪冠都將締造夢幻紀錄，Djokovic邁向第2座法網冠軍盃、第18座大滿貫金盃，並達成驚人的「雙圈全滿貫」(四大滿貫賽均至少兩次奪冠)紀錄。而Nadal則將收穫第100場法網勝利、第13座法網男單冠軍，生涯第20座大滿貫金盃，將追平「瑞士特快車」Roger Federer的冠軍紀錄，並列史上第1。