世界糧食計劃署獲諾貝爾和平獎　農委會3政策國人免挨餓

農委會主委陳吉仲在臉書上表示，今年和平獎由WFP獲獎，讓我輩從事農業工作的人與有榮焉，因為農業工作最主要的目標之一，就是要解決糧食不足、分配不均、飢餓等問題。陳吉仲也引述根據國際農業展望（FAO）資料指出，全球至少有10億以上人口是在挨餓的情形，這也是全球所有從事農業工作者要解決的問題重點。
陳吉仲說，台灣農業部門一直以來持續努力在解決飢餓問題，致力讓每個人都能有飯吃，從2002年開始，在不影響國內糧食安全的前提下，我們已經援助超過40個國家，且這18年來不中斷，而今年也計畫援助友邦16國3.6萬噸白米，大聲向國際社會傳達「Taiwan can help」的訊息；在國內部分，也持續透過食物銀行提供弱勢白米、蔬菜、水果、漁產、畜產等，每年至少有66萬人受惠，或開辦綠色照顧站，推動「綠飲食」、「綠療育」及「綠照顧」，讓農村長輩能透過送餐、共食等活動保持健康活力。
此外，針對非山非市及偏遠地區的學校營養午餐部分，政府也提供加碼補助，努力讓孩子們都能吃得平等，陳吉仲指出，未來還會結合國內3000多個農村社區，來提供這些社區民眾免於挨餓的權利。
陳吉仲重申，這些政策最主要都是要達成一個最重要的目標，就是要讓所有人都有免於挨餓的權利，而他也表示「讓每個台灣人吃得飽」當成國家生日的願望。因此從農業生產到產銷通路的分配都要全部到位，未來農委會不只會持續來做，而且會加大力道，全力執行，讓每一位國人都能不因社經條件不同而遭受糧食不平等，而是都能有尊嚴地生存。