賞國慶焰火人潮擠爆安平　蔡英文：今晚台南又美麗又熱鬧

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出席「國慶焰火晚會」，除與現場所有貴賓共同欣賞絢爛繽紛的焰火，也鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景，見證台南的成長。

▲蔡英文鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景。（圖／記者陳聖璋攝， 2020.10.10）

▲無人機表演排列出「民主台灣 自信前行」。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10)

▲國慶焰火在33分鐘完成施放2萬7千發焰火。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10）

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