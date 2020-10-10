賞國慶焰火人潮擠爆安平　蔡英文：今晚台南又美麗又熱鬧

蔡英文說，今天的台南已經是科技重心，也是文化首都，工作的機會增加很多，產業也發達，連外地的年輕人都南漂過來在這裡打拼，來這裡生活，台南成功的故事就是我們台灣的縮影。
今年台灣守住了疫情的防線，也穩住了經濟，現在大家一起來出遊，蔡英文表示，「希望大家多來台南看看，多來台南玩一玩，來享受台南的美好」。
賴清德表示，國慶焰火是國慶活動中，最受矚目的項目之一，國慶焰火選擇在台南施放，對台南市而言是莫大的肯定，肯定台南市民的辛苦打拼，在各方面都有傑出的表現，也肯定台南市從過去到現在，守護主權、維護民主，一直都站在第一線。
國慶焰火在33分鐘完成施放2萬7千發焰火，截至晚上7點55分，台南市政府統計，戀愛廣場逾19萬人、觀夕平台7萬2000人、台灣船園區7萬5000人、億載金城服務4萬5000人次、四鯤鯓龍崗服務中心約4萬6000人，合計42萬8000人。
10日近午，安平周邊開始湧現車潮，下午2點接駁車開始疏運，各接駁點出現排隊人潮，多處路段雍塞﹔國慶焰火活動自下午4時30分開始，天國樂團踩街、聯合學生儀隊展演拉開序幕，接著十鼓擊樂團、明華園戲劇總團登場表演，晚間6時35分400架無人機演出，接著是紙風車劇團表演。
重頭戲是晚間8時的焰火施放，接著有鼓鼓、白安、蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等藝人接力演出，直至晚間10時劃下句點。