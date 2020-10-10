賞國慶焰火人潮擠爆安平　蔡英文：今晚台南又美麗又熱鬧

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賞國慶焰火人潮擠爆安平　蔡英文：今晚台南又美麗又熱鬧

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-10-10 21:38:13

總統蔡英文、副總統賴清德共同啟動國慶焰火施放。
▲總統蔡英文、副總統賴清德共同啟動國慶焰火施放。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10）
2020國慶焰火10日晚間8時在台南漁光島施放，超過40萬人擠爆安平總統蔡英文偕同副總統賴清德出席「國慶焰火晚會」，除與現場所有貴賓共同欣賞絢爛繽紛的焰火，也鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景，見證台南的成長。
「今晚的台南真是又美麗又熱鬧」，蔡英文指出，每一年的國慶焰火都是很多人期待的活動，今年是第一次選在台南施放，是特別有意義的，台南不只是世界知名的美食跟美景，台南在副總統賴清德及市長黃偉哲接棒努力之下，讓台南不斷的往前走。
蔡英文說，今天的台南已經是科技重心，也是文化首都，工作的機會增加很多，產業也發達，連外地的年輕人都南漂過來在這裡打拼，來這裡生活，台南成功的故事就是我們台灣的縮影。

▲蔡英文鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景。（圖／記者陳聖璋攝，　2020.10.10）
▲蔡英文鼓勵國人多到台南旅遊，體會台南知名的美食、美景。（圖／記者陳聖璋攝，　2020.10.10）
今年台灣守住了疫情的防線，也穩住了經濟，現在大家一起來出遊，蔡英文表示，「希望大家多來台南看看，多來台南玩一玩，來享受台南的美好」。

賴清德表示，國慶焰火是國慶活動中，最受矚目的項目之一，國慶焰火選擇在台南施放，對台南市而言是莫大的肯定，肯定台南市民的辛苦打拼，在各方面都有傑出的表現，也肯定台南市從過去到現在，守護主權、維護民主，一直都站在第一線。

▲無人機表演排列出「民主台灣
▲無人機表演排列出「民主台灣 自信前行」。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10)
國慶焰火在33分鐘完成施放2萬7千發焰火，截至晚上7點55分，台南市政府統計，戀愛廣場逾19萬人、觀夕平台7萬2000人、台灣船園區7萬5000人、億載金城服務4萬5000人次、四鯤鯓龍崗服務中心約4萬6000人，合計42萬8000人。

▲國慶焰火在33分鐘完成施放2萬7千發焰火。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10）
▲國慶焰火在33分鐘完成施放2萬7千發焰火。（圖／記者陳聖璋攝，2020.10.10）
10日近午，安平周邊開始湧現車潮，下午2點接駁車開始疏運，各接駁點出現排隊人潮，多處路段雍塞國慶焰火活動自下午4時30分開始，天國樂團踩街、聯合學生儀隊展演拉開序幕，接著十鼓擊樂團、明華園戲劇總團登場表演，晚間6時35分400架無人機演出，接著是紙風車劇團表演。
重頭戲是晚間8時的焰火施放，接著有鼓鼓、白安、蕭秉治、陳零九、邱鋒澤等藝人接力演出，直至晚間10時劃下句點。
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