習核心為何不安？專家：習近平高度不自信

有分析說，「這是習近平要搞終身制的最新表現，只要條例在，習的核心地位就永保不變」。
鄧聿文則認為，「習核心」的名字出現在中共中央委員會工作條例，不應讓人意外，因為這並非習近平的名字第一次寫入中共的工作條例。
他表示，去年4月提出的「中共黨組工作條例」，「習核心」這幾個字就在條文裡出現了4次，由此推斷，將要公布的中委工作條例至少不會少於4次。
這位專家分析，中共兩項重要條例多次寫入習近平名字一事可側面說明，「和美國全面搞壞關係，對西方出擊，導致中國的外部環境空前嚴峻，並未削弱他（習近平）的權力」，而這與外界多數人的看法或期待恰好相反。
他進一步表示，在中共家法裡，條例的黨內法律效力僅次於黨章，這顯示「黨內沒有力量可以阻止習按自己的想法辦事」。
至於如何解釋習近平的權力在惡化環境下不降反升一事，鄧聿文認為，中共黨的政治建設和反腐是習近平抓權的兩手作法，若說反腐是立威，政治建設就是為中共和官員立規。
他說，習近平上台後，大部時間都用在為中共立規矩或家法上，所立規矩之多，超出了前領導人鄧小平、江澤民和胡錦濤時代，中共政治生活的各方面幾乎都立了規矩。
鄧聿文表示，對習近平來說，立規矩是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要一環，「問題在於，習的規矩夾摻了太多的私貨」，就是在規矩裡時時處處強調他的核心地位和領導權威，提醒全黨他是唯一「Boss」，他的命令和意志不得違抗。
鄧聿文分析，「習就這樣用規矩死死地捆住了全黨，把中共變成了習共，黨內規章與規則成為他個人的家法。誰反對他，就是反對黨，從而，黨內高層無人敢出來同他叫板（發出挑戰）」。
這位專家表示，即使是已故領導人毛澤東也「不像習一樣強行將自己的名字寫入黨的工作或其他條例」，這種作法可能並非反映習近平的自信，而恰恰是他的高度不自信，因為不自信，才會以黨內法規形式，要求全黨、尤其黨的高級官員服從自己的領導。
他說，習近平直接將自己變成家法的一部分，認為只有如此政治上才有安全，因為載入條例使黨內的服從變成一種「法律」義務，如有不服從就違背了黨內法規，處罰起來名正言順。由此反映出「他對當下的處境和權力，其實是很不安，沒有自信的」。
不過，鄧聿文強調，習近平的不安或不自信與他的權力膨脹並不矛盾，「不應得出他的權力不穩或者正在削弱的結論」。
他指出，習近平的不安感或不自信更多反映的是他個人的主觀判斷，因為在外部環境日益嚴峻的情況下，內部來自精英階層、特別是處於同一陣營的「官二代」和「紅二代」的不滿也在滋長。他擔憂內部不滿和反習勢力藉著外部環境的惡化「蠢蠢欲動或興風作浪」。
鄧聿文表示，對習近平來說，「滿眼望去，皆是敵人」，若政治控制稍有放鬆，這些人很可能就做出對他不利甚至觸及政權安全的事情來，因此必須不斷用權力去維護以權力建立起的偶像，否則分分秒秒就會被打碎。
鄧聿文是著名的政治評論員，曾任中共中央黨校刊物「學習時報」副編審，也曾是英國諾丁罕大學（University of Nottingham）中國政策研究所訪問學者。
2013年，鄧聿文在外媒撰文「中國應該拋棄朝鮮（北韓）」，不久後，他在學習時報的職務被終止。2018年，他舉家前往美國。（編輯：周慧盈）1091008