韓國瑜說中華民國風雨飄搖 陳其邁：老派的政治語言
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-10-11 09:42:35｜update2020-10-11 09:43:24
前高雄市長韓國瑜國慶日在臉書發佈的影片中指出「中華民國現在真的面臨到風雨飄搖，內外夾擊」，是這麼的危險﹔對此高雄市長陳其邁說，「這是國民黨很老派的政治語言」，台灣基進新聞部主任張博洋也批評，說這些只是要「深藍族群」對韓國瑜有信心。
高雄市長陳其邁參加KOSMOS TRENDS系列活動—「DigiWave無條件進位」受訪時，痛批國民黨的很多退將把國軍的戰力批評的一文不值，說戰力是零，然後自己跑去中國卑躬屈膝，甚至有一些政黨的不分區的這些退役將領還跑去中國聽訓，讓人覺得很遺憾；韓市長講在國內的部分，問題是在國民黨內部，對於國家的認同實在讓他很憤慨，退將跑去中國，自己當過陸軍總司令講那種話，聽了快要吐血。張博洋也表示，韓國瑜在影片中說「外部不停軍事壓力，內部大家分歧思想，但是熱愛國家的人有絕對信心，我們熱愛國家」，卻沒看過他譴責陳廷寵、馬英九，顯然不是真的在意外部軍事壓力，而是憂心深藍族群失去國家政權而「風雨飄搖」，解決方式是「熱愛國家的人有絕對信心」，韓國瑜不可能要大家對蔡英文有信心，合理的解釋只有「要深藍族群對韓國瑜有信心」。