印媒反中推印台系列報導 聚焦印台緊密合作

News 21指出，受訪的外交政策專家和學者都建議，印度與台灣應加強關係，「敵人的敵人就是我的朋友」；新德里應接受台灣作為一個有自主主權的政治實體，深化人與人的關係，促進兩國間更緊密關係。
遠景基金會執行長賴怡忠接受News 21訪問時說，印台關係需要超越中國因素，從民進黨的第一任政府以來，台灣一直視印度為經濟成長的下一個機遇，及亞洲的戰略夥伴，但印度外交政策的制定機構卻「相當保留的回應了此一要求」，這個機構只把台灣看作是印中關係的麻煩（liability）。
賴怡忠認為，印度與台灣需要擺脫這種心理障礙，才能推動新德里與台北的關係。由於印度外交政策制定機構不允許部長級官員訪台，無論是中央政府首長還是一級地方政府首長；這對台商來說，意味著無法獲得中央和地方政府吸引台灣投資的承諾，建議首先應鬆綁台印部長級官員和國會層級訪問的限制來取得進展。
印度智庫「中國分析及策略中心」研究員夏海娜（Namrata Hasija）則表示，印台的關係具備極大潛力，但在中國因素影響下，印台間的交流僅限於經貿、文化方面；相較之下，安全合作和軍事交流則保持低調和緩慢的發展。
夏海娜認為，以目前的狀態，印度不願與中國對抗，也決定不屈服於北京。如果中印發生衝突，印度首先尋求美國、日本及俄羅斯等國家幫助，而不是台灣。
她又指出，儘管印度與美、日等國家的關係日益加強，但印度不會與這些國家簽署「安保協定」，更遑論與台灣建立安全聯盟了。
夏海娜強調，雖然台灣在軍事戰略方面的影響力與價值對印度來說不如其他國家，但台灣在平衡中國方面具有獨特作用。為增加台印安全合作的潛力，必須向印度明確化這種合作的具體利益和價值。但如果中印發生衝突，因印度需要美國領導的同盟支持，台灣可能在這樣的架構下提供幫助，且擴大與印度合作。
印度退役海軍司令、普恩（Pune）海洋研究中心主任達斯（Arnab Das）認為，台灣是印度的重要海上夥伴，可為印度保障印度洋地區這個後院邁出重要步伐。在印度洋地區及印太戰略架構的背景下，台灣因擁有高階電子與數據科學的能力，可成為印度在開發有效水下領域覺知（Underwater Domain Awareness）架構時的非常關鍵合作夥伴。
另有多位印台受訪學者專家，聚焦在印度與台灣旅遊、研發、科技合作、教育和經貿等軟性外交的發展，並認為印台關係將與強大國家一起，發展全球經濟與安全體系，這將可減少各界對中國影響力的擔憂。
根據透露，News 21今天推出印台系列首篇報導後，將於16日推出第二篇報導。（編輯：劉學源）1091011