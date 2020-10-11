2022台南市長選情初探 黃偉哲各項民調表現不俗

多年來一直是民進黨囊中物的台南市長寶座，在賴清德卸任後，黨內群雄並起，前任和現任立委爭相加入初選戰局。黃偉哲在民進黨內激烈戰火中贏得黨內初選，剛弭平黨內紛爭驚險取得市長寶座，便又面臨民進黨規畫的正副議長選舉失守窘境，上任之初可以說是腹背受敵、舉步維艱，因此第一年的施政滿意度民調並不高，各界也都在密切觀察他能否擠進民調的前段班，繼續穩坐市長寶座。
其實，黃偉哲在擔任立委時，即深諳媒體操作，善於運用媒體曝光度和勤走基層，提昇知名度和政治聲望，入主市府掌握執政資源後，更將此進化成「有感行銷」，不管大小活動，只要有時間，他都願意參加，還不惜粉墨登場擔任代言人、行銷大使，甚至是「叫賣哥」，藉此提昇親和力，衝高曝光率，爭取基層的認同。
台南是農漁業大鎮，一年多來，為了衝高支持度，只見黃偉哲一下子跑到七股撈魚下廚推銷虱目魚，一下子衝到山區賣芒果、鳳梨，為了賣地方特產，各種道具上身已是家常便飯，不但讓各局處覺得他是歷來最願意配合演出行銷的市長，基層也感受到他的親和力，各界每天看見他上新聞版面，勤政形象逐漸建立，政治聲望隨之節節高昇。
在新冠病毒疫情緊張之際，他反應快速，頻頻搶搭「防疫國家隊」的話題，以台南擁有多家口罩和酒精大廠的優勢，多次關切和支援廠商，創造「口罩國家隊」和「酒精國家隊」的熱門話題，為他贏得不少闗注目光。在防疫工作上，他也多次「超前佈署」，甚至不惜和中央不同調，突顯他的遠見和勇於任事。
經濟發展方面，在台商回流和美中對抗的全球經濟佈局重整潮流中，具有南科地理優勢的台南，可說是天時、地利、人和兼備，不少台商陸續回流，還有外商來此投資，尤其台積電在南科設五奈米廠、三奈米廠，近來又投入百億元購廠，掌握半導體關鍵技術的艾司摩爾（ASML）極紫外光微影（EUV）技術培訓中心又落腳台南，半導體上中下游群聚於此，逐步形成完整的半導體聚落，對於經濟、就業和區域發展均有莫大幫助。許多在南科週遭推出建案的建商每天笑的合不攏嘴，因為建案銷售成績好到連自己都無法置信。
有了這樣的形象，黃偉哲的施政民調節節高昇，遠見雜誌在今年4月公布的防疫滿意度民調顯示，奪冠的為新北市長侯友宜滿意度高達88.3%，台南市長黃偉哲也有82.1%的滿意度，位居第二。遠見雜誌5月公布的2020年縣市首長滿意度調查、台南市長黃偉哲施政滿意度高達八成一，而且是今年最接近5星的首長，勇奪最佳進步獎，個人負評較去年大降11.2個百分點，為21縣市下降最多，團隊「經濟與就業」滿意度則大增19.7個百分點，為21縣市進步最顯著。
台灣世界新聞傳播協會在6月公布的縣市施政滿意度大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度達80.5%，其中治安狀況及醫療衛生兩項指標滿意度都拿下第一。另外，環境保護、教育品質及防制新冠肺炎相關措施則排名第二。
9月公布的2020年天下雜誌幸福城市大調查，從五大面向來衡量全台22縣市的表現，分六都組和非六都組；在其他主客觀細項中，台南市的經濟發展支出占歲出比率、失業率、勞動參與率、外國專業人員人數年增率、旅客總住宿人數成長率、治安滿意度、縣市長有無努力對內對外推廣城市特色、縣市是否有豐富的文化活動、每人享有圖書館數量、長期照護滿意度、志工人數比率、自殺死亡減少力等，台南均名列第一；黃偉哲的施政滿意度也高達85.2％，台南市的競爭力總排名在六都排名第二，僅輸台北市。
由於黃偉哲在各項民調中表現不俗，加上現任者的優勢，國民黨恐無對手可與之匹敵，而上一次在市長初選與黃偉哲有過激烈競爭的對手亦無任何動作顯示要再次挑戰黃偉哲，大多保持觀望態度，多位現任立委不排除等黃偉哲兩任市長屆滿，再放手和同在國會問政的立委一搏，即使上次市長初選民調緊追黃偉哲的立委陳亭妃也必須審慎評估是否再次投入市長初選，還要考量初選若是一對一的對決，或許還有一搏的機會，若又是多人參戰，勝出的機率便大大降低。
不過，在黃偉哲的對手眼中，未來政局仍充滿變數，一旦黃偉哲的施政出現重大問題，或是他的團隊有任何弊端，即可能影響他的民調支持度，屆時便不排除參選市長的可能。
在國民黨方面，目前看來最有實力挑戰黃偉哲的仍是前政務委員高思博，他當時在市長選舉和黃偉哲的得票率差距只有5.65%，選後也留在台南深耕基層，在地方設立服務處，並主持電台節目，還經常發佈新聞稿批評時政，藉此蓄積戰備能量，只是未曾表態要再次參選。面對未來藍營恐無戰將披掛上陣挑戰黃偉哲的窘境，國民黨內有人突發奇想，想見縫插針推選先前退出民進黨的台南市議長郭信良做為泛藍的市長參選人，藉此分化綠營從中得利。不過，這種想法郭信良已駁斥「絕無可能」，基於和民進黨的深厚情感，郭信良仍期盼有朝一日退黨參選議長的事情能獲得平反，進而回到民進黨，因此不可能代表泛藍參選市長。