東半部降雨增！輕颱蓮花生成不影響　留意南方熱帶擾動　

至於原位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，已在今日凌晨2時發展為輕度颱風蓮花，凌晨2時的中心位置胡志明市東北方650公里海面上，即鵝鑾鼻西南方1300公里海面上，以每小時17公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒18公尺（即每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑100公里，預計朝中南半島前進，對台灣沒有直接影響，預測明日凌晨2時的中心位置在胡志明市北方500公里處，即鵝鑾鼻西南西方1600公里，請在南沙島海面及中西沙島海面航行及作業船隻應特別注意。
氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中提到 本周先後有3個熱帶擾動，在南海發展，但對台灣皆無直接影響，其中第一個是目前已經成颱的蓮花，傍晚將登陸越南，與台灣距離遠、無影響；第2個熱帶擾動則預計明日晚間8時已通過呂宋島、進入東沙島南方海面，未來向海南島前進，也有發展成颱風的機率，15日到17日「第3個熱帶擾動」，通過菲律賓中部進入南海，向西前往越南，也有發展成颱風的機率，但距離台灣更遙遠
至於今日天氣，氣象局分析仍受東北風影響的環境，白天天氣與昨天類似，桃園以北及東半部地區雲多偶小雨，中南部陽光和煦，晚起隨著目前位於菲律賓東側的低壓系統接近呂宋島北側至巴士海峽一帶，東半部地區及恆春半島將轉為有短暫陣雨的天氣，並有局部大雨發生的機率。
氣溫方面，各地清晨、深夜較涼，約22至25度，白天桃園以北及東北部地區高溫25至27度，新竹以南及花東較為溫暖，29至32度，中南部日夜溫差較大，台灣南北溫差亦大，出遊或早出晚歸請適時增減衣物
也由於這幾天東北風相當強勁，台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，風浪也大；另外，基隆北海岸、東北部及東部沿海地區容易有長浪發生，海邊活動、海上作業請特別注意安全。
空氣品質方面，今日日受東北風影響，竹苗以北擴散條件佳；中南部地區位在下風處，擴散條件稍差，污染物稍易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。