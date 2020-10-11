連假收假日怕塞車嗎？國道上午9大地雷路段報你知
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-11 09:45:53
國慶連假最後一天，交通部高速公路局表示，今（11）日目前全國道路況大致正常，截止上午7時，交通量為8.5百萬車公里，而上午9時30分左右國5北向頭城至坪林車速約50至70公里，高公局預估今日交通量為113百萬車公里，預判上午壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。
高公局指出，昨日全日交通量為103百萬車公里，為年平均平日（87百萬車公里）的1.2倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.4百萬車公里）的1.2倍。昨日國道路況，國1北向圓山至大華系統、新竹至湖口及國5北向頭城至坪林車多外，其餘國道大致正常。至於今日0時至5時平均交通量為5.8百萬車公里，為年平均平日（3.7百萬車公里）的1.6倍，預估今日交通量為113百萬車公里。不過，今日目前全國道路況皆大致正常，高公局表示截止上午7時，交通量為8.5百萬車公里，今日相關疏導措施包括，下午2時至9時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局也預判今日上午壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統-竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段。假期間高公局也已規畫4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段，針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。