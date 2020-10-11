產後1個月身材現形！夏如芝美腿不科學　網：有生小孩？

藝人夏如芝與

▲夏如芝上個月剛產下女兒「小芝麻」。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）

× ▲夏如芝上個月剛產下女兒「小芝麻」。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）

夏如芝

她跟張捷穿一淺色、一深色的格子套裝，

▲夏如芝的細長美腿，看不出像剛生產完。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）

× ▲夏如芝的細長美腿，看不出像剛生產完。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）

夏如芝

剛生完怎麼這麼漂亮，天啊讓我們這些媽媽無地自容

」、「

不符合人類生存模式，怎麼可以生完還這麼美

」、「

好強，馬上回到少女身材超纖細

」、「生完小孩這樣，逼死一堆媽媽」

、「

有生小孩嗎？身材太完美了吧。」

▲夏如芝（右2）與老公現身力挺好友陳零九（右3）。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）