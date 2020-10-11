產後1個月身材現形！夏如芝美腿不科學　網：有生小孩？

藝人夏如芝與張捷年初結婚，於9月中生下女兒「小芝麻」，目前正在做月子中，但為了力挺好友陳零九新開的店，昨（10）日特地請假出月子中心親自去祝賀，只見她生完將近一個月時間，身材跟一般少女沒兩樣，令人為之驚艷。 ▲夏如芝上個月剛產下女兒「小芝麻」。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）×▲夏如芝上個月剛產下女兒「小芝麻」。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）夏如芝放風心情愉悅，在陳零九店裡與老公拿起道具拍了起來，她跟張捷穿一淺色、一深色的格子套裝，短褲下露出她修長的美腿，跟懷孕之前無太大差異，氣色也相當不錯，根本看不出剛生完小孩，身體恢復良好。▲夏如芝的細長美腿，看不出像剛生產完。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）×▲夏如芝的細長美腿，看不出像剛生產完。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）夏如芝產後身材曝光後，引起粉絲討論，「剛生完怎麼這麼漂亮，天啊讓我們這些媽媽無地自容」、「不符合人類生存模式，怎麼可以生完還這麼美」、「好強，馬上回到少女身材超纖細」、「生完小孩這樣，逼死一堆媽媽」、「有生小孩嗎？身材太完美了吧。」▲夏如芝（右2）與老公現身力挺好友陳零九（右3）。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）×▲夏如芝（右2）與老公現身力挺好友陳零九（右3）。（圖 / 翻攝夏如芝臉書）