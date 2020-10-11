川普確診後首次公開活動　承諾將擊敗可怕的「中國病毒」

川普一開始即強調「我感覺很好」並希望支持者們知道「我們的國家（美國）將會擊敗這種可怕的中國病毒」，美國正在研製強力的療法、藥物，整體疫情正在好轉痊癒。川普保證，美國有很多優良的藥廠，疫苗很快就會推出、由軍隊迅速分發給美國國民，相信美國的力量、美國的精神，還有科學、醫藥會根絕「中國病毒」。川普提及歐洲、加拿大疫情近期出現反撲，但他強調，疫情正在消失且終究會消失，疫苗和藥物將會有所幫助。
川普批評對手拜登及民主黨，過去半個世紀縱容中國偷走美國人的工作、向大量非法移民開放邊境，民主黨的政策除了災難、貧窮和麻煩之外什麼也沒有成就，「昏昏欲睡的拜登」背叛非裔和拉丁裔美國人，同時川普強調他過去執政時期將大量的工作帶回美國，並要求中國付出代價。
美國各界對川普的健康狀況仍抱有不少質疑，媒體指出，川普確診後短時間即出院返回白宮，10 日進行公開活動發表演說，活動函寄發逾 2 千張邀請函，但上週四（ 8 ）白宮就沒有更新川普的狀況，當時白宮醫生康利（ Sean Conley ）表示，川普生命跡象穩定、24 小時內沒有 COVID-19 的症狀，且無惡化跡象。但專家認為，川普應說明他確切的感染時間，以及是否還具有傳染力。
康利 10 日回應總統病情，表示川普活動當日接受病毒檢測，結果顯示他的狀態已「不對他人構成感染風險」，體內已無「活躍複製病毒」（ actively replicating virus ），強調總統已符合美國疾病管制與預防中心（ CDC ）的中止隔離的標準。
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