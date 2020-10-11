川普確診後首次公開活動　承諾將擊敗可怕的「中國病毒」

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川普確診後首次公開活動　承諾將擊敗可怕的「中國病毒」

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-11 10:04:27｜update2020-10-11 10:13:52

川普
▲美國總統川普日前確診新冠肺炎，出院後於10日在白宮進行首次公開活動。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統川普 2 日確診新型冠狀病毒（ COVID-19 ），經過治療後於美東時間 5 日傍晚回到白宮， 10 日恢復公開活動。川普站在白宮陽台上發表約 17 分鐘的演說，然而只有出場時配戴口罩，川普一開始演說即拿下口罩，川普雖然稱已接受並病毒檢測，但白宮拒絕公布結果，令外界擔憂這場活動可能增加感染風險。
川普在週六（ 10 ）下午 2 點左右於白宮藍廳（ Blue Room ）陽台發表演說，主題為「為法律與秩序的和平抗爭」，在場者的支持者大部分有配戴口罩，以及「讓美國再次偉大」（ MAGA ）的應援紅帽。
川普一開始即強調「我感覺很好」並希望支持者們知道「我們的國家（美國）將會擊敗這種可怕的中國病毒」，美國正在研製強力的療法、藥物，整體疫情正在好轉痊癒。川普保證，美國有很多優良的藥廠，疫苗很快就會推出、由軍隊迅速分發給美國國民，相信美國的力量、美國的精神，還有科學、醫藥會根絕「中國病毒」。川普提及歐洲、加拿大疫情近期出現反撲，但他強調，疫情正在消失且終究會消失，疫苗和藥物將會有所幫助。

川普批評對手拜登及民主黨，過去半個世紀縱容中國偷走美國人的工作、向大量非法移民開放邊境，民主黨的政策除了災難、貧窮和麻煩之外什麼也沒有成就，「昏昏欲睡的拜登」背叛非裔和拉丁裔美國人，同時川普強調他過去執政時期將大量的工作帶回美國，並要求中國付出代價。

美國各界對川普的健康狀況仍抱有不少質疑，媒體指出，川普確診後短時間即出院返回白宮，10 日進行公開活動發表演說，活動函寄發逾 2 千張邀請函，但上週四（ 8 ）白宮就沒有更新川普的狀況，當時白宮醫生康利（ Sean Conley ）表示，川普生命跡象穩定、24 小時內沒有 COVID-19 的症狀，且無惡化跡象。但專家認為，川普應說明他確切的感染時間，以及是否還具有傳染力。

康利 10 日回應總統病情，表示川普活動當日接受病毒檢測，結果顯示他的狀態已「不對他人構成感染風險」，體內已無「活躍複製病毒」（ actively replicating virus ），強調總統已符合美國疾病管制與預防中心（ CDC ）的中止隔離的標準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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