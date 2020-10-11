羨慕！統一發票為台創造539位千萬富翁 也有202張未兌領
羨慕！統一發票為台創造539位千萬富翁 也有202張未兌領
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-11 10:59:12
為鼓勵民眾養成消費索取統一發票良好習慣，以掌握稅源，增裕稅收，統一發票自2011年1至2月期起每期開出特別獎新台幣1000萬元中獎號碼1組，根據財政部統計，累計至今（2020）年5-6月期累計57期可兌領特別獎發票共有741張，已兌領539張，即已為台灣創造539位千萬富翁。
財政部賦稅署指出，2020年7至8月期統一發票特別獎中獎號碼已於9月25日開出，特別獎獎金10000萬元中獎號碼為「13362795」，可兌領特別獎發票有22張，創歷史新高，領獎期間為今年10月6日至明年1月5日止，連同今年5-6月期仍在領獎期限（11月5日）內尚未兌領的7張中特別獎發票，合計有29個特別獎等候幸運民眾領取。不過，賦稅署也統計，自2011年1至2月期起，統一發票每期開出特別獎1000萬元中獎號碼1組，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，截至今年5至6月期累計57期，可兌領特別獎的發票共有741張，已兌領539張，也還有202張未兌領。