山城飄書香　新北圖書館瑞芳分館全新啟用

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山城飄書香　新北圖書館瑞芳分館全新啟用

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-10-11 11:21:16｜update2020-10-11 12:13:58

新北市立圖書館瑞芳分館
▲耗資9千5百萬，歷時1年5個月興建，當地人引頸企盼的新北市立圖書館瑞芳分館重新開館。(圖/記者康子仁攝)
耗資9千5百萬，歷時1年5個月興建，當地人引頸企盼的新北市立圖書館瑞芳分館重新開館金黃點綴的礦坑造型外觀，打造獨特山城情調，也讓小鎮增添浪漫書香。新北市長侯友宜說，這裡不只是圖書館，更是地方民眾活動、交流的休憩場所，連結在地情感與認同。
▲侯友宜表市，這裡不只是圖書館，更是地方民眾活動、交流的休憩場所，連結在地情感與認同。(圖/記者康子仁攝
▲侯友宜表市，這裡不只是圖書館，更是地方民眾活動、交流的休憩場所，連結在地情感與認同。(圖/記者康子仁攝
侯友宜特別到場與地方民眾共同迎接圖書館入厝，他表示，瑞芳蘊含豐富的地方文史，原本的圖書館屋齡老舊，漏水及耐震能力不足，空間及設備也不敷使用，為提供地方民眾舒適安全的閱讀空間，因此重新規劃新館，打造現代化的友善閱讀空間，更配合民眾不同的使用需求，打造結合閱讀與社區互動的多功能「斜槓空間」，除了創造人與書的交流空間，同時也是人與生活、人與人的互動場所。
▲瑞芳新館斥資9千5百萬打造，為地上4層建築物，面積由舊館199坪增至310坪，閱覽室席位從89席增至130席，一掃以往圖書館陰暗陳舊的印象。(圖/記者康子仁攝)
▲瑞芳新館斥資9千5百萬打造，為地上4層建築物，面積由舊館199坪增至310坪，閱覽室席位從89席增至130席，一掃以往圖書館陰暗陳舊的印象。(圖/記者康子仁攝)
新北市立圖書館指出，瑞芳新館斥資9千5百萬打造，為地上4層建築物，面積由舊館199坪增至310坪，閱覽室席位從89席增至130席，一掃以往圖書館陰暗陳舊的印象，舒適明亮的內部空間結合在地自然人文意象，黃金瀑布意象的流線型天花板，與礦工造型燈飾，帶大家走入山城的礦業歷史風華。

新館兼顧各年齡閱讀需求，特別規劃不同閱讀區塊，充滿復古又帶點文青的懷舊悅讀角，可以挑一本書，感受舊時光，不但讓長輩們懷念，也是網美們最佳的美拍私房景點；「在地知識專區」紀錄過往的生活歷史，也能藉著閱讀了解時間走過的痕跡。
為了歡慶新館開館，瑞芳分館規劃一系列連結在地文化的精采活動，包括10月11日起為期一週的「礦坑書庫尋寶趣」活動；10月15日、10月29日老礦工真人圖書館；10月16日青少年、樂齡手作藝術體驗營；10月23日「『詩』讀瑞芳」詩詞創作體驗、11月3日瑞芳老街在地走讀、10月11日至12月30日在地文化及礦業特展等活動。
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