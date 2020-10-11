山城飄書香　新北圖書館瑞芳分館全新啟用

侯友宜特別到場與地方民眾共同迎接圖書館入厝，他表示，瑞芳蘊含豐富的地方文史，原本的圖書館屋齡老舊，漏水及耐震能力不足，空間及設備也不敷使用，為提供地方民眾舒適安全的閱讀空間，因此重新規劃新館，打造現代化的友善閱讀空間，更配合民眾不同的使用需求，打造結合閱讀與社區互動的多功能「斜槓空間」，除了創造人與書的交流空間，同時也是人與生活、人與人的互動場所。
新北市立圖書館指出，瑞芳新館斥資9千5百萬打造，為地上4層建築物，面積由舊館199坪增至310坪，閱覽室席位從89席增至130席，一掃以往圖書館陰暗陳舊的印象，舒適明亮的內部空間結合在地自然人文意象，黃金瀑布意象的流線型天花板，與礦工造型燈飾，帶大家走入山城的礦業歷史風華。
新館兼顧各年齡閱讀需求，特別規劃不同閱讀區塊，充滿復古又帶點文青的懷舊悅讀角，可以挑一本書，感受舊時光，不但讓長輩們懷念，也是網美們最佳的美拍私房景點；「在地知識專區」紀錄過往的生活歷史，也能藉著閱讀了解時間走過的痕跡。
為了歡慶新館開館，瑞芳分館規劃一系列連結在地文化的精采活動，包括10月11日起為期一週的「礦坑書庫尋寶趣」活動；10月15日、10月29日老礦工真人圖書館；10月16日青少年、樂齡手作藝術體驗營；10月23日「『詩』讀瑞芳」詩詞創作體驗、11月3日瑞芳老街在地走讀、10月11日至12月30日在地文化及礦業特展等活動。