中國施壓印媒遵守一中　印度記者：沒人想理被孤立的北京

印度獨立記者考爾（ Aditya Raj Kaul ）近期關注中國駐印度大使館與印度媒體之間的矛盾，10 日推特更新指出，中國大使館正瘋狂的與印度新德里的記者們聯絡，想要追蹤推特 #TaiwanNationalDay 的慶祝活動始末。考爾認為，這是新一波的恐嚇，中國很明顯感受到印度慶祝台灣國慶的熱情，而北京被孤立了。有些記者告訴考爾他們拒絕了中國的要求。
考爾向《中央社》記者透露，大約有 7 至 8 名電視台記者在 10 日收到中國使館官員的聯繫，要求他們按照指示報導台灣，但所有記者都拒絕了這些要求。另一名匿名外交政策與國際事務印度記者向《中央社》表示，中國使館干預新聞自由的行為，反而激起印度的反中浪潮，中國新聞秘書這幾天仍持續聯繫相關記者，許多人曾轉發外交部長吳釗燮的推特、與雙十國慶有關的內容，就被騷擾要求要遵守一中原則，且大多內容都千篇一律，要求記者按照中國指示報導台灣，不過「沒有人想理會」。
考爾指出，中國正試著透過與新德里官媒聯繫，想找出其他印度媒體怎麼知道中國使館外貼出了中華民國國旗海報，考爾吐槽「老兄，印度有新聞自由，這裡又不是伊斯蘭馬巴德（Islamabad，巴基斯坦首都）」。
中國官媒《環球時報》批評，印度人民黨（ BJP ）領導人在中國大使館附近張貼台灣海報將會進一步惡化雙方關係，中國警告印度執政黨這是在「玩火」。警告這樣的挑釁不會給印度帶來任何好處，只會加劇關係惡化的緊張局勢，損害兩國建立的戰略夥伴關係。