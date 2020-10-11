中國施壓印媒遵守一中　印度記者：沒人想理被孤立的北京

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中國施壓印媒遵守一中　印度記者：沒人想理被孤立的北京

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-11 11:13:53

▲（圖／翻攝自 Twitter）
▲印度媒體被中國使館要求遵守「一中原則」後，引起印度網友反彈，在網路上積極慶祝台灣雙十節。（圖／翻攝自 Twitter）
近日印度記者在推特上爆料，中國駐印度大使館 7 日發函要求印度媒體遵守「一中原則」，不要在報導中將台灣或中華民國稱為「國家」、稱呼蔡英文為「總統」，引起印度媒體工作者、網友反彈，在推特等社交平台上祝賀台灣國慶（ Taiwan National Day ），10 日夜間中國大使館周遭出現上百張中華民國國旗海報，然而多名印度記者反應，7 日至 10 日期間仍不斷收到中國使館的警告，要求他們遵守「一中」、按照中國的指示處理有關台灣的內容。
印度媒體報導，上百張中華民國國旗的海報被張貼在中國駐印度大使館周遭的街道上，且海報由人民黨（ BJP ）青年領袖、德里發言人巴加（ Tajinder Pal Singh Bagga ）安排，他本人也透過推特張貼了大使館外的臺台灣海報照片，並設為釘選推文。
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▲印度人民黨德里發言人巴加在推特上頂置（釘選推文）中國大使館外的台灣國慶海報。（圖／翻攝自 Twitter）
印度獨立記者考爾（ Aditya Raj Kaul ）近期關注中國駐印度大使館與印度媒體之間的矛盾，10 日推特更新指出，中國大使館正瘋狂的與印度新德里的記者們聯絡，想要追蹤推特 #TaiwanNationalDay 的慶祝活動始末。考爾認為，這是新一波的恐嚇，中國很明顯感受到印度慶祝台灣國慶的熱情，而北京被孤立了。有些記者告訴考爾他們拒絕了中國的要求。

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▲考爾推文稱，中國大使館積極與印度記者聯繫，要求對方遵守「一中原則」。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲考爾稱，中國方想透過聯絡新德里官媒，找出印度媒體是怎麼知道使館外的台灣國慶海報。考爾認為，印度有新聞自由，印度不是中國的盟友巴基斯坦。（圖／翻攝自 Twitter）
考爾向《中央社》記者透露，大約有 7 至 8 名電視台記者在 10 日收到中國使館官員的聯繫，要求他們按照指示報導台灣，但所有記者都拒絕了這些要求。另一名匿名外交政策與國際事務印度記者向《中央社》表示，中國使館干預新聞自由的行為，反而激起印度的反中浪潮，中國新聞秘書這幾天仍持續聯繫相關記者，許多人曾轉發外交部長吳釗燮的推特、與雙十國慶有關的內容，就被騷擾要求要遵守一中原則，且大多內容都千篇一律，要求記者按照中國指示報導台灣，不過「沒有人想理會」。

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▲印度新德里記者 Abhijit Majumder 轉推考爾的推文，表示自己也被中國使館聯繫。（圖／翻攝自Twitter）
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▲Abhijit Majumder曾在10日使用#TaiwanNationalDay 的標籤推文，並附上西藏、香港、台灣不中國的一部分的圖片。（圖／翻攝自 Twitter）
考爾指出，中國正試著透過與新德里官媒聯繫，想找出其他印度媒體怎麼知道中國使館外貼出了中華民國國旗海報，考爾吐槽「老兄，印度有新聞自由，這裡又不是伊斯蘭馬巴德（Islamabad，巴基斯坦首都）」。
中國官媒《環球時報》批評，印度人民黨（ BJP ）領導人在中國大使館附近張貼台灣海報將會進一步惡化雙方關係，中國警告印度執政黨這是在「玩火」。警告這樣的挑釁不會給印度帶來任何好處，只會加劇關係惡化的緊張局勢，損害兩國建立的戰略夥伴關係。
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