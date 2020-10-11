漫威主題路跑 　吸引各地粉絲聚集

由台灣華特迪士尼主辦的「MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑」今(11)日在台中市府廣場前熱血開跑，市長盧秀燕到場為萬名選手鳴槍

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此次主題路跑規劃4個漫威主題拍照專區，可跟人氣角色美國隊長、雷神索爾、薩諾斯、火箭浣熊與格魯特合影，民眾也Cosplay死侍、鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長等角色參賽，讓漫威粉絲大呼過癮。

今日漫威主題路跑賽事分為9公里挑戰組與5公里休閒組，吸引萬人報名，清晨6時30分從市府廣場旁惠中路出發，沿路經過國家歌劇院、夏綠地公園等景點。現場也打造漫威人氣角色雕像，讓跑者近距離合照。

盧秀燕表示，全台僅有三場的漫威路跑第一場就在台中，非常開心看到全台各地的跑友與漫威迷聚集台中。市府推行「酷城市、酷運動」政策，台中酷爽的天氣結合漫威路跑酷運動，便是最酷組合。

運動局指出，除了拍照專區，由XSPORTS販售的漫威系列周邊服飾也吸引了許多漫威迷搶購，參賽者還能享有由可口可樂、美粒果贊助的飲料免費暢飲及Nature Valley提供的賽後點心。

運動局表示，路跑結合漫威英雄主題，吸引各地民眾來台中，不僅帶動觀光經濟、也促進全民運動風氣。年底將有多項運動賽事在台中舉辦，如「2020女力女麗WOMEN'S DAY」及「2020第二屆臺中電競嘉年華」，持續推廣台中「酷城市、酷運動」風氣，歡迎民眾同樂。