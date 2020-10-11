台海緊張 國安基金是否續留守護盤？明日開會決定
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-11 11:41:20
國安基金自3月20日獲授權進場以來，因之後台股反彈，除短短2周內投入台股護盤，金額僅7.57億元之外，第2季未再進場買股，據了解，第3季亦未再進場，可說是處於「備而不用」狀態。不過，由於近來台海關係緊張對岸軍機不斷擾台，國安基金是否會繼續護盤？財政部長蘇建榮日前表示國安基金委員會將於10月12日開會進行討論，因此明日就會有答案。
其實，國安基金自2000年成立以來，過去曾6次進場護盤，分別在2000年3月首次政黨輪替、2000年10月原油大漲及停建核四、2004年5月319槍擊事件、2008年9月全球金融海嘯、2011年12月歐債風暴及北韓金正日過世、2015年8月全球股災。至於國安基金護盤投入最高金額是在2000年的1200億元，最少一次則是2004年的16億元，最近一次護盤是在2015年8月全球股災，而進場護盤時間最久也2015年時共232天。不過，如果明日國安基金委員會決定終止護盤，將創下護盤銀彈用最少的一次。
今年因新冠肺炎疫情爆發後，全球股市劇烈震盪，國安基金在3月19日召開臨時委員會議，決議授權執行祕書自3月20日起啟動護盤，之後在4月13日、7月15日國安基金分別召開例行委員會議，決議繼續授權國安基金進場。而到第2季止，國安基金投入護盤子彈是7億5719萬元，與第1季相同，而據了解，從第2季開始，國安基金就沒有再進場了，第3季也看不出進場跡象。雖然目前台股已站上萬二，10月8日台股加權指數收在12887.19點，不過，由於美國總統大選逼近，加上國際疫情仍未趨緩，國際不確定因素仍多，國安基金是否會繼續留守待命？明日召開第3季例會就會有答案。