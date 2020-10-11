黨內醞釀「改黨名」？江啟臣：不是國民黨現階段的重點
黨內醞釀「改黨名」？江啟臣：不是國民黨現階段的重點
記者丁上程/綜合報導
calendar_today2020-10-11 11:38:17
國民黨立法院黨團總召林為洲，10日在臉書上PO文，表示中國國民黨要不要去掉「中國」？他表示，因為「中國」這個名詞所指涉的意含不只有混淆的問題，還有其他因素。不過此番說法一出也引發外界熱烈討論。不過黨中央對於「改黨名」一事則相對保守，國民黨主席江啟臣今天（11日）上午接受媒體訪問時，就強調「改名不在國民黨現階段的改革議程中」。
江啟臣表示，他接任黨主席之後，推動相關黨務工作及改革工作，不管是改革委員會或9月6日的全代會，改名議題都不在議程中。「改名不是現階段黨內改革的重點，當前黨內應該關心的是民生議題，例如萊豬進口或地方上缺水等問題。」江啟臣說，「還有很多更重要的民生議題值得國民黨關注，改名並不是國民黨現在關心的重點」。文傳會方面也補充說明，表示相關的建議都代表著國民黨內沒有議題是不能開放討論的，這顯示出政黨的開放精神。國民黨堅信「改革才是重心而非改名」，當前國民黨的政治任務焦點在於為民生把關（食安議題）、為民權奮鬥（公投等個人權利保障），國民黨相信，唯有「為人民的生活安全做把關、為人民的權益爭保障」，善盡為人民謀幸福、爭利益的政黨價值，國人會看見我們的努力。