萬和宮敬老尊賢禮數夠 重陽佳節區內長者獨享敬老禮
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-10-11 12:40:00
99重陽節將到來，台中市萬和宮敬老尊賢禮數夠；今天針對南屯區65歲以上長輩近2萬人發放長壽麵，祝福健康長壽，另90歲以上長者，加發敬老禮金﹔今（11）日上午不少長輩喜氣洋洋上門領禮金，萬和宮董長萧清杰特別叮嚀要照顧好身體，健健康康「呷百二」。
位於南屯的萬和宮，年年為南屯長輩舉辦慶重陽敬老活動，包括贈送南屯區65歲以上長輩18518人，每人壽麵一份。另90歲至99歲長者，每人加發3200元禮金。區內有7位百歲人瑞，由董監事親自前往，每人致贈1萬元禮金，禮數周到。今天一早，萬和宮一樓事務所湧入領取敬老禮金人潮，滿室喜氣洋洋。「恭喜哦!恭喜哦!」董事長蕭清杰親自接待，逢上長輩就親切祝福，與大家話家常，叮囑長輩們照顧好自己，年年都來領禮金。
家住南屯里的陳秋環，老當益壯，看不出高齡94歲，蕭清杰讚稱他養生有道，「呷百二」沒問題﹔陳秋環生活起居，完全自理，他說長壽之道是活得健康，不要動氣，每天多喝水補充水份，睡眠要夠，很簡單。
居住在中和里的簡林甚，由兒媳陪同前來，她笑說，每天仍然種菜、拔草，要活就要動，老骨頭就是這樣維持健康的!另有多位長輩與蕭清杰是舊識，年年重陽相見，特別開懷表示「明年還要來領禮金」，肯定萬和宮敬老尊賢禮數周到!南屯區擁有「長夀之鄉」美譽，絕對名不虛傳。根據區公所統計，隨著國人平均年齡增長，南屯區65歲人口多達18518， 其中65至89歲有17907人，90至99歲604人，100歲以上7人，分佈全區25里，較比去年的17147人，增加1371人。